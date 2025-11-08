Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε εθνικό επίπεδο την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, πέντε φορές περισσότερες από τις ακυρώσεις της Πέμπτης (6/11), σύμφωνα με το FlightAwar που υπενθυμίζει ότι οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να ακυρώνουν εφεξής 9.000 πτήσεις καθημερινά καθώς το shutdown προκαλεί και υποστελέχωση.

Όλο και περισσότεροι ελεγκτές πτήσεων απέχουν από τα καθήκοντά τους με δεδομένο ότι θα χάσουν και δεύτερο μισθό.

Flights are being slashed at 40 major U.S. airports — including New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta, and Dallas — due to the government shutdown that has left air traffic controllers working without pay. The GOP’s political games put millions of travelers at risk, all to deny… pic.twitter.com/HrOJ2LwKI0 — NowThis Impact (@nowthisimpact) November 6, 2025

Ο αριθμός των ακυρώσεων θα μπορούσε να αυξηθεί από το αρχικό 10% των πτήσεων σε 15% ή 20%, λόγω της στάσης πληρωμών, προειδοποιεί ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι στο Fox News την Παρασκευή.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες επιβατών που ξάπλωσαν στο πάτωμα στο αεροδρόμιο Τζωρτζ Μπους του Χιούστον καθώς οι ουρές για τους ελέγχους διαβατηρίων δεν είχαν τέλος.

Το Αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρείγκαν» επλήγη περισσότερο, με τουλάχιστον το 16% των αφίξεών του — 74 πτήσεις — να ακυρώνονται.

Στα αεροδρόμια του Ο’Χέαρ, της Ατλάντα, του Ντένβερ και του Ντάλας-Φορτ Γουόρθ οι ακυρώσεις δεν ξεπέρασαν το 3% των πτήσεων.

U.S. airlines began cancelling flights nationwide due to the Federal Aviation Administration’s order to reduce traffic at 40 of the country’s busiest airports starting Friday because of the government shutdown.#FAA #USA pic.twitter.com/tqa9XOEsMj https://t.co/EFfDJC2ugj — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 7, 2025

Η Delta Air Lines δήλωσε ότι ακύρωσε περίπου 170 πτήσεις, ενώ η American Airlines ακυρώνει 220 κάθε μέρα μέχρι τη Δευτέρα και ακόμη 120 η Southwest Airlines.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι ακυρώσεις από το 4% των πτήσεων στα πολυσύχναστα αεροδρόμια θα αυξηθούν έως και 10% την επόμενη εβδομάδα καθώς ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις σε 40 μεγάλα αεροδρόμια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των πύργων ελέγχου.

#Travelers across the #UnitedStates were left scrambling to rebook flights as the government #shutdown heaps pressure on the country’s air traffic control system, prompting hundreds of flight cancellations at major #American airports yesterday.https://t.co/GPuXdMj7ln — The Daily Star (@dailystarnews) November 7, 2025

Η FAA δήλωσε ότι οι περικοπές είναι απαραίτητες για να αποσυμπιεστούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πολλοί εκ των οποίων εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα με υποχρεωτικές υπερωρίες, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε αχαρτογράφητο έδαφος, δήλωσε η Κέρι Ταν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λογιόλα του Μέριλαντ στη Βαλτιμόρη, η οποία έχει μελετήσει τον κλάδο.

«Η αβεβαιότητα που σχετίζεται με το κλείσιμο της κυβέρνησης καθιστά δύσκολο για τις αεροπορικές εταιρείες να σχεδιάσουν ορθολογικά την αντίδρασή τους στις παρενέργειες του shutdown», πρόσθεσε η Κέρι Ταν.

Οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να επιστρέφουν χρήματα στους πελάτες των οποίων οι πτήσεις ακυρώνονται, αλλά όχι να καλύπτουν έξοδα όπως φαγητό και ξενοδοχεία, εκτός εάν η καθυστέρηση ή η ακύρωση οφείλεται σε παράγοντα που υπόκειται στον έλεγχο των αεροπορικών εταιρειών, σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών.

Πηγή: Associated Press