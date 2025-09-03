Σε ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από το μέλλον μιας αναδυόμενης παγκόσμιας τάξης, ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, περπάτησε σήμερα (3/9) στο κόκκινο χαλί στο Πεκίνο, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στα δεξιά του και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στα αριστερά του.

Μια εικόνα με βαθύ γεωπολιτικό συμβολισμό, που μεταδόθηκε σε απευθείας μετάδοση από την κινεζική κρατική τηλεόραση, καθώς οι τρεις ηγέτες πορεύονταν προς την πλατεία Τιενανμέν, για να παρακολουθήσουν τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στιγμή αυτή δεν ήταν απλώς μια τελετουργική λεπτομέρεια: ήταν δήλωση ισχύος. Δήλωση ότι η Κίνα δεν αναδύεται απλώς, αλλά ηγείται.

Μήνυμα ισχύος, εικόνα συμμαχίας

Η σκηνή θύμιζε τελετουργική επισφράγιση ενός άξονα που εδώ και χρόνια οικοδομείται: Πεκίνο – Μόσχα – Πιονγιάνγκ.

Σε μια εποχή όπου η Δύση παρακολουθεί με ανησυχία τις αλλαγές στους παγκόσμιους συσχετισμούς, η Κίνα δείχνει πως όχι μόνο δεν απομονώνεται, αλλά συσπειρώνει γύρω της δυνάμεις που μοιράζονται κοινή γεωστρατηγική στόχευση.

Με τον Πούτιν δίπλα του, ηγέτη μιας Ρωσίας σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ουκρανία και υπό καθεστώς κυρώσεων και τον Κιμ Γιόνγκ Ουν, τον πιο απρόβλεπτο και απομονωμένο παγκόσμιο παίκτη, ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίζεται ως κεντρικός πυλώνας σταθερότητας ενός εναλλακτικού, μη δυτικού μπλοκ.

70 λεπτά υπεροχής – 80.000 drones

Η παρέλαση υπήρξε εντυπωσιακή και επιδεικτική, με στρατιωτικά μέσα αιχμής: άρματα, μαχητικά, πυραυλικά συστήματα με δυνατότητα πυρηνικών κτυπημάτων, βομβαρδιστικά, και δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε συγχρονισμένη πορεία.

Η κορύφωση; Η υπερπτήση 80.000 drones – μια σαφής υπενθύμιση της τεχνολογικής υπεροχής, που επιδιώκει να κατοχυρώσει η Κίνα και στον στρατιωτικό τομέα.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη»

Ο Πρόεδρος Σι, μιλώντας σε αυστηρό ύφος, προέβαλε την Κίνα ως παγκόσμια δύναμη ειρήνης και προόδου, όχι μέσω αδυναμίας, αλλά μέσω αδιαμφισβήτητης ισχύος.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη, και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε για τους κινδύνους επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», χωρίς να κατονομάσει τις ΗΠΑ, αλλά αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια παρερμηνείας.

Στο μεταξύ, η απουσία οποιουδήποτε δυτικού ηγέτη στην εκδήλωση, με μοναδική εξαίρεση τον Σλοβάκο Πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο, επισφραγίζει το βάθος της παγκόσμιας διχοτόμησης.

Σι Τζινπίνγκ, Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Προφανώς κάτι σηματοδοτεί αυτή η σειρά στον χαιρετισμό των Βετεράνων, στην έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης για τα 80 χρόνια από τη Μεγάλη Νίκη στον Β΄Σινοϊαπωνικό Πόλεμο και τη λήξη του Β΄Παγκ.Πολέμου. pic.twitter.com/WFPukYzVui — Иван Салоникидис (@ivansalonik) September 3, 2025

Τι σημαίνει αυτή η εικόνα

Η ταυτόχρονη παρουσία Πούτιν και Κιμ στο Πεκίνο, πλάι στον Σι:

• Επισημοποιεί τη στροφή της Κίνας σε πιο επιθετική, διπλωματικά ενεργή στάση.

• Εδραιώνει τον ρόλο της ως «μεγάλου παίκτη» που ενορχηστρώνει αντίπαλα μπλοκ απέναντι στη Δύση.

• Αναβαθμίζει τη Βόρεια Κορέα από παρία σε «σεβαστό προσκεκλημένο».

• Στέλνει μήνυμα σε Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Σεούλ: η απομόνωση δεν λειτουργεί, και το «άλλο στρατόπεδο», ενισχύεται.

Η Κίνα μπροστά, ο κόσμος σε σταυροδρόμι

Εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων, πολέμων, κυρώσεων και ανακατατάξεων, η Κίνα δεν επιδιώκει απλώς να προσαρμοστεί στον κόσμο — επιδιώκει να τον επανασχεδιάσει.

Και με τέτοιες εικόνες, το μήνυμα είναι σαφές: «Η Κίνα δεν ακολουθεί τη διεθνή σκηνή, τη διαμορφώνει».