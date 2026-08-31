Οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ εξύμνησαν τη Δευτέρα τη σχέση μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου ενόψει της συνόδου κορυφής στο Κιργιστάν μιας περιφερειακής ένωσης που επιχειρεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στη δυτική επιρροή. Ωστόσο αρκετά κράτη μέλη της ένωσης αυτής αντιμετωπίζουν μεγάλες κρίσεις.

Οι ηγέτες του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και οι πρωθυπουργοί της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ βρίσκονται επίσης στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα αυτής της χώρας της κεντρικής Ασίας, για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (ΟΣΣ / SCO) που διεξάγεται μέχρι αύριο, Τρίτη.

“Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας συνιστά πρότυπο διακρατικών σχέσεων”, εξήρε ο Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος μίλησε για μια σε βάθος συνεργασία στον τομέα των ψηφιακών καινοτομιών, μεταξύ των οποίων η ΤΝ.

Ο Κινέζος ηγέτης μίλησε για “τις ακόμα πιο πολλά υποσχόμενες προοπτικές” της σινορωσικής συνεργασίας “χάρη στις συνδυασμένες προσπάθειες των δύο πλευρών”.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, οι δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά τον Μάιο, δεν συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά μόνο “επιφανειακά”, ενώ το Πεκίνο και η Μόσχα ενίσχυσαν τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος έφθασε με το ίδιο αυτοκίνητο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε στον Ρώσο πρόεδρο την ανάγκη για μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

“Προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση”, απάντησε ο Πούτιν, την ώρα που ρωσικός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Ουκρανίας.

“Όχι μια συμμαχία εναντίον άλλων κρατών”

Ο ΟΣΣ είναι ένας οργανισμός σε πλήρη άνθηση, στον οποίο μετέχουν δέκα κράτη (Λευκορωσία, Κίνα, Ινδία, Ιράν, Ρωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Πακιστάν, Τατζικιστάν), θέλει να λειτουργεί ως αντίβαρο στις χώρες της Δύσης, με έμφαση στα θέματα της ασφάλειας και της οικονομίας.

Η ολομέλεια υπό την αιγίδα του Κιργίσιου προέδρου Σαντίρ Τζαπάροφ αναμένεται να διεξαχθεί την Τρίτη και μια διμερής συνάντηση προβλέπεται κυρίως μεταξύ των Πούτιν και Πεζεσκιάν.

Ο ΟΣΣ απέκτησε νέα δυναμική τα τελευταία χρόνια υπό την ώθηση του Πεκίνου και της Μόσχας, στο πλαίσιο της σινορωσικής προσέγγισης.

Η ομάδα αριθμεί στο εξής, εκτός από τα δέκα μέλη της, δεκαπέντε εταίρους διαλόγου, μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, καθώς και δύο κράτη παρατηρητές, εκ των οποίων το Αφγανιστάν.

Η ιδρυτική διακήρυξη του ΟΣΣ διαβεβαιώνει ότι ο οργανισμός αυτός “δεν είναι μια συμμαχία που στρέφεται εναντίον άλλων κρατών”.

Ωστόσο οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας χρησιμοποιούν τακτικά αυτές τις συνόδους κορυφής για να δείξουν την ένωσή τους και να προτάξουν το όραμά τους για έναν κόσμο πολυπολικό, με στόχο να αντιταχθούν στην αμερικανική ηγεμονία την οποία καταγγέλλουν.

Αυτή η σύνοδος κορυφής πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο όπου αρκετά κράτη μέλη του ΟΣΣ έχουν εμπλακεί σε ανοιχτούς πολέμους: η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η επίλυση της οποίας έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια μαχών βρίσκεται σε αδιέξοδο, και η ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Άλλα κράτη μέλη έχουν επίσης εμπλακεί σε εμπορικές συγκρούσεις, κυρίως με τελωνειακούς δασμούς που επέβαλαν οι Αμερικάνοι στα κινεζικά και ινδικά προϊόντα.

Στα τέλη Αυγούστου, η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε επίσης δευτερογενείς κυρώσεις κατά των εμπορικών εταίρων του Ιράν, με στόχο να προκαλέσει ασφυξία στο ιρανικό καθεστώς.

Ο πόλεμος “δεν είναι προς το συμφέρον μας”

Η Ουάσινγκτον απείλησε επίσης τους συμμάχους της Τεχεράνης. Η Κίνα, σημαντικός εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου, προειδοποίησε ότι θα “υπερασπιστεί σθεναρά” τα συμφέροντά της.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ινδό πρόεδρο Ναρέντρα Μόντι, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η συνέχιση του πολέμου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης, κι ενώ μια πρώτη ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών σημειώθηκε έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.

“Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνέχιση του πολέμου δεν είναι ούτε προς το συμφέρον μας ούτε προς το συμφέρον της περιοχής”, δήλωσε, έπειτα από μια ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ρωσία είναι επίσης σημαντικός εταίρος του Ιράν και ενίσχυσε τη στρατιωτική και εμπορική συνεργασία της με το Ιράν.

Η χώρα αυτή, η οποία αντιμετωπίζει αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, δηλώνει τακτικά ότι οι οικονομικές πιέσεις και οι απειλές δεν θα την λυγίσουν.

Οι πραγματικές συνέπειες της συμμετοχής στο ΟΣΣ είναι αβέβαιες καθώς, παρότι ο οργανισμός αυτός δηλώνει ότι συγκεντρώνει περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, η ένωση αυτή παραμένει ετερογενής και υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μελών της.