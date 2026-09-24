Έκκληση προς την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να διευθετήσουν τις διαφορές τους «το συντομότερο δυνατό» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, απηύθυνε ο Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο πρόεδρος της Κίνας τόνισε πως πρωταρχικός στόχος αυτού του διαλόγου πρέπει να είναι ο τερματισμός των πολεμικών συγκρούσεων και η επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, ο Κινέζος ηγέτης έθεσε επί τάπητος και το ακανθώδες ζήτημα της Ταϊβάν, προτρέποντας τον Αμερικανό ομόλογό του να επιδείξει «σύνεση».

Όπως υπογράμμισε, το Πεκίνο προσδοκά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην «ανεξαρτησία της Ταϊβάν», μια στάση που η Κίνα θεωρεί απολύτως απαραίτητη προκειμένου να τεθούν στέρεα θεμέλια στη διμερή στρατηγική συνεργασία και να αναπτυχθούν ομαλά οι σινοαμερικανικές σχέσεις.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επαφές, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους πως επρόκειτο για μια «εξαιρετική συνάντηση». Οι σύντομες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν λίγο πριν οι δύο ηγέτες αναχωρήσουν από τον Λευκό Οίκο, επιβιβαζόμενοι στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One για μια σύντομη περιήγηση.