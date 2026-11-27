Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη τον ομόλογό του της Λιβύης Τάχερ ελ Μπάουρ ότι το Κίεβο δεν έχει «καμιά πρόθεση να επεκτείνει την πόλεμο» εναντίον της Ρωσίας στη λιβυκή επικράτεια, μερικά 24ωρα μετά τις επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων μέσα στο λιμάνι και στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Βεγγάζης.

«Δεν έχουμε καμιά πρόθεση να επεκτείνουμε τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας στη Λιβύη ή οποιαδήποτε άλλη χώρα», ανέφερε ο Σιμπίχα μέσω X, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον Μπάουρ, τον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη.

I had a call with Libyan Foreign Minister Al-Taher Al-Baour @Mofa_Libya following recent developments off the coast of Libya and in the port of Benghazi. First of all, I reaffirmed Ukraine’s full support for Libya’s sovereignty and territorial integrity, as well as for efforts to reunify the country. Ukraine has longstanding, friendly ties with Libya, respects the Libyan people, and stands ready to deepen bilateral relations. Ukrainian medical personnel stood alongside the Libyan people during some of the most difficult periods in Libya’s history, providing vital medical assistance and demonstrating Ukraine’s solidarity and commitment to Libya. Today, Ukraine also remains a reliable partner and an important contributor to Libya’s food security through supplies of grain and other food products. We are committed to further strengthening our partnership and expanding our cooperation not only in healthcare and food security, but also in the economic, trade, and political spheres. I explained to my counterpart that none of Ukraine’s actions have ever been directed against Libya or the Libyan people, only against Russian military objects directly serving Russia’s war against Ukraine, expressed regret over the unintended consequences, and offered proper condolences to the Libyan people. We have no intention of extending Russia’s war against Ukraine to Libya or any other country. I value the opportunity for direct dialogue and an open exchange of views, and thank my Libyan counterpart for this meaningful conversation. We are ready to stay in contact. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 26, 2026

Τη Δευτέρα, το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων, το ένα από τα οποία βυθίστηκε, μια ημέρα νωρίτερα στα ύδατα της Βεγγάζης. Η εξέλιξη ερμηνεύτηκε από παρατηρητές ως εξάπλωση του πολέμου ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, που άρχισε πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022.

«Εξήγησα στον ομόλογό μου ότι καμιά από τις ενέργειες της Ουκρανίας δεν είχε σκοπό ποτέ να βλάψει τη Λιβύη ή τον λιβυκό λαό», το Κίεβο δεν βάζει στο στόχαστρο παρά μόνο «ρωσικούς στρατιωτικούς πόρους που εξυπηρετούν άμεσα τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», επέμεινε.

Τουλάχιστον δυο μέλη του λιβυκού πολεμικού ναυτικού υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν στην επίθεση, σύμφωνα με ισχυρό αξιωματούχο στη Βεγγάζη.

Ο Σιμπίχα μολαταύτα ανέφερε πως επαναβεβαίωσε «την πλήρη υποστήριξη της Ουκρανίας στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα» της Λιβύης καθώς και στις «προσπάθειες να επανενωθεί η χώρα».

Η επίθεση τροφοδότησε σεναριολογία για τις πιθανές συνέπειες, τόσο από πολιτική σκοπιά όσο κι από αυτή της ασφάλειας, καθώς η Λιβύη παραμένει διχασμένη, με δυο κυβερνήσεις, αυτήν που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ στην Τρίπολη και ανταγωνιστική της στη Βεγγάζη.

Η Βεγγάζη υποστηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια σύναψε στενές στρατιωτικές και στρατηγικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η ΚΕΕ απαίτησε εξηγήσεις από το Κίεβο για την επίθεση και διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνεννόησή της με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, μετά τη σεναριολογία για τον ρόλο της.

Η ανταγωνιστική κυβέρνηση, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, απαίτησε να διενεργηθεί διεθνής έρευνα για την ενδεχόμενη ουκρανική στρατιωτική παρουσία στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η αποστολή υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL στα γαλλικά, UNSMIL στα αγγλικά) με ανακοίνωσή της μέσω X κατήγγειλε τις επιθέσεις, ζήτησε να διενεργηθεί «άμεση, ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα για να εξακριβωθούν τα γεγονότα και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» και παρότρυνε να γίνεται σεβαστή η λιβυκή εθνική κυριαρχία.