Ένα επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ των πόλεων Tinglev και Kliplev στην περιοχή Sønderjylland της νότιας Δανίας, το απόγευμα της Παρασκευής 15/8, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγω για πολλούς τραυματίες και τουλάχιστον ένα νεκρό.

«Βρισκόμαστε στο σημείο ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της νότιας περιοχής Jutland της Δανίας στο X. «Χρειαζόμαστε ησυχία και ηρεμία στο σημείο του ατυχήματος και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να παραμείνουν μακριά από το σημείο. Θα ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες μέσω δελτίων τύπου το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Πολλοί άνθρωποι αναφέρθηκαν ως τραυματίες, αν και ο ακριβής αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένουν ασαφείς καθώς εξελίσσεται η επιχείρηση δεκάδων πυροσβεστών και διασωστών που έχουν φτάσει στο σημείο.