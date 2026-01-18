Eκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας σημειώθηκε στην Κόρδοβα Ισπανίας σήμερα το απόγευμα, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άτομα και να υπάρξουν πολλοί τραυματίες. Άγνωστος είναι επίσης ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και βοηθούν στη διάσωση των εγκλωβισμένων επιβατών. Περίπου 300 άτομα επέβαιναν στα τρένα.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μάλαγα με προορισμό τον κεντρικό σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη.

Μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη του ταξιδιού, όταν βρισκόταν στο Ανταμούθ, ο συρμός για τη Μαδρίτη από άγνωστη αιτία χτύπησε δύο βαγόνια συρμού με προορισμό την Ουέλβα, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν τα δύο τρένα.

Στα τρένα επέβαιναν συνολικά 317 άνθρωποι, αναφέρει η El Pais.

🎥 WATCH – UPDATE 🔴 SPAIN: New footage shows the extent of damage to the Iryo high-speed train after its derailment near Adamuz. A separate AVE train was also affected as a result of the incident. Authorities report multiple casualties, with emergency response and… https://t.co/4AbULy0xU2 pic.twitter.com/Ef3zB3e76S — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) January 18, 2026