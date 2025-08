Χιλιάδες διαδηλωτές αψήφησαν την καταρρακτώδη βροχή και διαμαρτυρήθηκαν σήμερα, διασχίζοντας την εμβληματική γέφυρα Harbour Bridge στο Σίδνεϊ, καλώντας για την ειρήνη και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην καταστραμμένη από τον πόλεμο, Λωρίδα της Γάζας, όπου και επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση.

Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την πολεμική διαμάχη εδώ και περίπου δύο χρόνια, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, ενώ τόσο κυβερνήσεις, όσο και ανθρωπιστικοί οργανισμοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη τροφίμων οδηγεί σε ταχεία εξάπλωση της πείνας.

WILD FOOTAGE of Sydney Harbour Bridge (2.15pm) with huge protest taking place right now. pic.twitter.com/OKpxY1CHqp

— Peter Deppeler (@Peter_Deppeler) August 3, 2025