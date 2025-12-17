Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Με την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ να βυθίζεται στο πένθος, ξεκίνησαν οι κηδείες των θυμάτων της τρομοκρατικής φονικής επίθεσης στη παραλία Μπόνταϊ , την Κυριακή 14/12.

Η κηδεία του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ (Eli Schlanger), βοηθού ραβίνου στη Συναγωγή Chabad Bondi και πατέρα πέντε παιδιών, τελέστηκε σήμερα στη Συναγωγή Chabad of Bondi.

Ο Σλάνγκερ ήταν γνωστός για τη δράση του υπέρ της εβραϊκής κοινότητας του Σίδνεϊ μέσω της Chabad, μιας παγκόσμιας οργάνωσης που προωθεί την εβραϊκή ταυτότητα και τη συνοχή των κοινοτήτων. Όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο ηγέτης της εβραϊκής κοινότητας Άλεξ Ρίβτσιν, ο ραβίνος επισκεπτόταν συχνά φυλακές και συναντούσε Εβραίους που ζούσαν σε δομές κοινωνικής στέγασης στο Σίδνεϊ.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε δεν ξεκαθάρισε αν θα παραστεί σε κάποια από τις κηδείες.

«Θα παρευρισκόμουν σε οποιαδήποτε τελετή μου ζητηθεί. Αυτές οι κηδείες είναι για να αποχαιρετήσουμε τους αγαπημένους μας», δήλωσε στο ABC Radio.

Ο Αλμπανέζε δέχεται επικρίσεις ότι η κεντροαριστερή κυβέρνησή του δεν έπραξε αρκετά για να αποτρέψει την άνοδο του «αντισημιτισμού» στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Γάζα.

«Θα συνεργαστούμε στενά με την εβραϊκή κοινότητα. Θέλουμε να εξαλείψουμε τον αντισημιτισμό από την κοινωνία μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες πληροφοριών δέχονται πιέσεις να εξηγήσουν πώς επετράπη στον Σατζίντ Άκραμ να αποκτήσει νόμιμα τα ισχυρά πολεμικά τουφέκια και τα κυνηγετικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί για εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία περί όπλων.

Ο Αλμπανέζε αποκάλυψε επίσης ότι ο γιος του δράστη είχε ερευνηθεί για σύντομο διάστημα από την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών της Αυστραλίας το 2019, λόγω φερόμενων δεσμών με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Όπως είπε, τότε δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι αποτελούσε απειλή.

Άνδρας που χαρακτηρίστηκε ήρωας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο 43χρονος Άχμεντ αλ-Αχμέντ, ο οποίος ανέτρεψε έναν από τους δράστες, αφόπλισε το τουφέκι του και τραυματίστηκε από πυρά, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σήμερα.

Ο θείος του, Μοχάμεντ αλ-Αχμέντ, που βρίσκεται στη Συρία, ανέφερε ότι ο ανιψιός του εγκατέλειψε τη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ πριν από σχεδόν 20 χρόνια για να αναζητήσει εργασία στην Αυστραλία.

«Το μάθαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τηλεφώνησα στον πατέρα του και μου είπε ότι ήταν ο Άχμεντ. Είναι ήρωας και είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν. Όλη η Συρία είναι περήφανη», δήλωσε στο Reuters.

Η οικογένεια του 22χρονου αστυνομικού Τζακ Χίμπερτ, που πυροβολήθηκε δύο φορές την Κυριακή και υπηρετεί στην αστυνομία μόλις τέσσερις μήνες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έχει χάσει την όρασή του στο ένα μάτι και τον περιμένει «μακρά και δύσκολη ανάρρωση».

«Αντιμέτωπος με ένα βίαιο και τραγικό περιστατικό, αντέδρασε με θάρρος, ένστικτο και ανιδιοτέλεια, συνεχίζοντας να προστατεύει τους άλλους ενώ ήταν τραυματισμένος, μέχρι που δεν μπορούσε πλέον σωματικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 22 άτομα παραμένουν νοσηλευόμενα σε διάφορα νοσοκομεία του Σίδνεϊ.

Επιζών του Ολοκαυτώματος μεταξύ των θυμάτων

Μεταξύ των θυμάτων των πυροβολισμών περιλαμβάνονται ένας επιζών του Ολοκαυτώματος, ένα ζευγάρι που πλησίασε πρώτο τους ενόπλους πριν ανοίξουν πυρ, καθώς και ένα 10χρονο κορίτσι, η Ματίλντα, σύμφωνα με αξιωματούχους, συνεντεύξεις και δημοσιεύματα.

Ο Αλμπανέζε απέτισε φόρο τιμής στον Μπόρις και τη Σοφία Γκούρμαν, που σκοτώθηκαν στην επίθεση.

«Ο Μπόρις επιτέθηκε σε έναν από τους τρομοκράτες τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητο, γεγονός που οδήγησε στον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του», δήλωσε.

Ο πατέρας της Ματίλντα, μιλώντας σε αγρυπνία στο Μπόντι το βράδυ της Τρίτης, είπε ότι δεν θέλει να ξεχαστεί η μνήμη της κόρης του.

«Ήρθαμε εδώ από την Ουκρανία και σκέφτηκα ότι η Ματίλντα είναι το πιο αυστραλιανό όνομα που θα μπορούσε να υπάρξει. Να θυμάστε το όνομά της», μετέδωσαν τα τοπικά μέσα.

Σήμερα επίσης,, κολυμβητές συγκεντρώθηκαν στη δημοφιλή παραλία Μπόντι που έγινε η τρομοκρατική επίθεση και τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

«Αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ βαριά. Σήμερα το πρωί νιώθω ότι η κοινότητα ενώνεται και στέκεται μαζί», δήλωσε στο Reuters ο 24χρονος Άρτσι Κάλαφ. «Όλοι πενθούν και προσπαθούν να το επεξεργαστούν με τον δικό τους τρόπο».

Με πληροφορίες από: Reuters