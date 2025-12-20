Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Εκατοντάδες άνθρωποι βούτηξαν στον ωκεανό ανοιχτά της παραλίας Μπόντι στην Αυστραλία την Παρασκευή 19/12, σχηματίζοντας έναν πλωτό κύκλο προς τιμήν των 15 ανθρώπων που σκοτώθηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χανουκά.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν στο εμβληματικό σημείο για σερφ στο Σίδνεϊ για να τιμήσουν τα θύματα της επίθεσης της περασμένης Κυριακής, όταν πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ στην εκδήλωση για τη γιορτή που είχε διοργανωθεί στο πάρκο.

Κολυμβητές και σέρφερ σχημάτισαν κύκλο στο νερό και η συγκίνηση ήταν εμφανής.

«Σφάξανε αθώα θύματα και σήμερα κολυμπάω εκεί έξω για να ξαναβρώ την κοινότητά μου και να φέρω πίσω το φως», δήλωσε στο AFP ο σύμβουλος ασφαλείας Τζέισον Καρ.

Ο Καρ παραδέχθηκε ότι δίστασε πριν επιστρέψει στο νερό, καθώς οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να θρηνούν. «Εξακολουθούμε να θάβουμε πτώματα. Αλλά ένιωσα ότι ήταν σημαντικό», πρόσθεσε ο 53χρονος. «Δεν πρόκειται να αφήσω κάποιον τόσο κακό, κάποιον τόσο σκοτεινό, να με εμποδίσει να κάνω αυτό που αγαπώ».

Η Κάρολ Σλέσινγκερ, 58χρονη διευθύνουσα σύμβουλος ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος για παιδιά, χαρακτήρισε τη συγκέντρωση ως μια «όμορφη ενέργεια». «Το να είμαστε μαζί είναι ένας σημαντικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε ό,τι συνέβη», είπε. «Ήταν υπέροχο που συμμετείχα. Προσωπικά νιώθω μουδιασμένη, θυμωμένη, ακόμη και έξαλλη».

Ο Σατζίντ Άκραμ και ο γιος του Ναβίντ άνοιξαν πυρ στο πλήθος κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά στο πάρκο Μπόντι.Ένα παντρεμένο ζευγάρι, που σκοτώθηκε προσπαθώντας να ακινητοποιήσει τους ενόπλους, κηδεύτηκε την Παρασκευή 19/12 σε εβραϊκό νεκροταφείο

Οι ντόπιοι Μπόρις και Σοφία Γκούρμαν ήταν από τα πρώτα θύματα. Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου έδειχναν τον Μπόρις, 69 ετών, να παλεύει με τον Σατζίντ ενώ εκείνος προσπαθούσε να του αρπάξει το όπλο.

Η σύζυγός του, 61 ετών, έτρεξε να τον στηρίξει. Το ζευγάρι πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, και έχει τιμηθεί ευρέως για την ανδρεία του.

Υψηλός συναγερμός στο Σίδνεϊ

Η πόλη παραμένει σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής σχεδόν μια εβδομάδα μετά την πιο αιματηρή ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Ένοπλοι αστυνομικοί όρμησαν σε δύο αυτοκίνητα γεμάτα άνδρες το βράδυ της Πέμπτης, καθώς υπήρξαν πληροφορίες για πιθανή «βίαιη πράξη».

«Η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει καμία σχέση με την τρέχουσα έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση στο Μπόντι», ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε δεσμεύτηκε για αυστηρά μέτρα ώστε να εξαλειφθεί «το κακό του αντισημιτισμού από την κοινωνία μας». Δήλωσε: «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα».

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται νέες εξουσίες για στοχοποίηση εξτρεμιστών ιεροκηρύκων, καθώς και άρνηση ή ακύρωση θεωρήσεων σε όσους διαδίδουν μίσος και διχασμό.

Ο 50χρονος Σατζίντ σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, ενώ ο 24χρονος Ναβίντ επέζησε. Ο άνεργος χτίστης αντιμετωπίζει κατηγορίες για 15 ανθρωποκτονίες, τρομοκρατική ενέργεια και δεκάδες άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Σατζίντ και ο γιος του εμπνεύστηκαν από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και εξετάζουν αν είχαν συναντήσεις με ισλαμιστές εξτρεμιστές κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στις Φιλιππίνες λίγες εβδομάδες πριν από τους πυροβολισμούς.

Με πληροφορίες από: New Straits Times