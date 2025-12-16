Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει έρευνα για το ταξίδι που πραγματοποίησαν στις Φιλιππίνες οι δύο δράστες της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, περίπου έναν μήνα πριν από το συμβάν.

«Οι λόγοι της επίσκεψής τους στις Φιλιππίνες, ο σκοπός του ταξιδιού και οι συγκεκριμένες περιοχές που επισκέφθηκαν αποτελούν αντικείμενο έρευνας αυτήν την περίοδο», δήλωσε ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην οποία υπάγεται διοικητικά το Σίδνεϊ.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκαν δύο λάβαρα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) καθώς και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Η επίθεση, που έλαβε χώρα την Κυριακή 14/12, είχε αρχικά χαρακτηριστεί από τις αρχές ως αντισημιτική.

Σύμφωνα με τον κ. Λάνιον, το όχημα, η άδεια κυκλοφορίας του οποίου είχε εκδοθεί στο όνομα του γιου, περιείχε «δύο χειροποίητες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους» μαζί με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ