Το δίδυμο πατέρα και γιου που έδρασαν στο πολύνεκρο μακελειό στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ την περασμένη Κυριακή «υποκινούνταν από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», αναφέρει η αστυνομία της Αυστραλίας, καθώς οι αρχές των Φιλιππίνων επιβεβαίωσαν ότι οι δυο τους ταξίδεψαν πρόσφατα σε μια περιοχή της χώρας που εδώ και καιρό αποτελεί εστία εξτρεμισμού.

Οι δύο άνδρες είναι ο 50χρονος Sajid Akram, ο οποίος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, και ο 24χρονος γιος του, Naveed Akram, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση στο νοσοκομείο και αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρές κατηγορίες.

Αυστραλός αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής πιστεύει ότι οι δυο τους έλαβαν εκπαίδευση στρατιωτικού τύπου, ενώ βρίσκονταν στις νότιες Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα, μετέδωσε την Τρίτη το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Σύμφωνα με το CNNi, δύο αυτοσχέδιες σημαίες του Ισλαμικού Κράτους βρέθηκαν σε όχημα που είχε καταχωρηθεί στο όνομα του νεότερου υπόπτου, ο οποίος είχε προηγουμένως αξιολογηθεί από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και κρίθηκε ότι δεν αποτελούσε απειλή, ανέφερε η αστυνομία.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι ένοπλοι στόχευσαν Εβραίους Αυστραλούς που γιόρταζαν την πρώτη νύχτα του φεστιβάλ Χανουκά. Η επίθεση, η οποία σκότωσε 16 ανθρώπους, είναι η χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στη χώρα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι εμπλέκονται περισσότερα άτομα, ανέφερε η αστυνομία.

Τα κίνητρά τους

Οι πυροβολισμοί φαίνεται να έχουν εμπνευστεί από την εξτρεμιστική «ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», σύμφωνα με τον Αυστραλό ηγέτη, Άντονι Αλμπάνεζε. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε την Τρίτη ότι το όχημα που είχε καταχωρηθεί στον νεότερο ύποπτο περιείχε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και δύο αυτοσχέδιες σημαίες του ISIS.

Ο Αλμπανέζε είπε ότι τα στοιχεία από τις σημαίες έδειξαν ότι η «ριζοσπαστική διαστροφή του Ισλάμ είναι απολύτως πρόβλημα» τόσο στη χώρα όσο και σε όλο τον κόσμο. Οι Αρχές πιστεύουν ότι οι δύο άνδρες «δεν ήταν μέρος ενός ευρύτερου πυρήνα», βοηθώντας τους να διαφύγουν τον εντοπισμό, δήλωσε ο Αλμπανέζε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC.

Ωστόσο, ο νεότερος ύποπτος ήταν γνωστός προηγουμένως στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, ο γιος ερευνήθηκε για έξι μήνες από την Αυστραλιανή Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας (ASIO) το 2019 «λόγω των διασυνδέσεών του με δύο άτομα που στη συνέχεια… πήγαν στη φυλακή», δήλωσε ο Αλμπανέζε. Αλλά η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν «αποδείξεις» ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.

Ο 24χρονος δεν τέθηκε υπό συνεχή παρακολούθηση μετά το τέλος της έρευνας, αλλά οι αρχές διερευνούν τώρα «εάν ριζοσπαστικοποιήθηκε περαιτέρω μετά από αυτό», δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Ο πατέρας, κάτοχος όπλου με άδεια, ανακρίθηκε στο πλαίσιο της έρευνας του 2019, αλλά επίσης δεν έδειξε «καμία ένδειξη ριζοσπαστικοποίησης», πρόσθεσε ο Αλμπανέζε. Είπε ότι δεν γνώριζε αν οι αρχές αμφισβήτησαν το κατά πόσον ο πατέρας κατείχε όπλα εκείνη την εποχή.

«Ο αντισημιτισμός, φυσικά, υπάρχει εδώ και πολύ καιρό – αυτό είναι το θέμα. Το Ισλαμικό Κράτος είναι μια ιδεολογία που, δυστυχώς, την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα από το 2015, έχει οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση ορισμένων ανθρώπων σε αυτήν την ακραία θέση, και πρόκειται για μια πράξη μίσους», δήλωσε ο Αλμπανέζε.

Ένας ιμάμης που παρείχε μαθήματα Κορανίου στον Ναβίντ Άκραμ δήλωσε στο CNNi ότι ο 24χρονος είχε απευθυνθεί στο Ινστιτούτο Αλ Μουράντ για μαθήματα απαγγελίας Κορανίου και αραβικής γλώσσας το 2019. Συνέχισε τα μαθήματά του για ένα χρόνο.

«Καταδικάζω αυτή την πράξη βίας χωρίς κανένα δισταγμό», δήλωσε ο Σεΐχης Άνταμ Ισμαήλ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Δεν το καταλαβαίνουν όλοι όσοι απαγγέλλουν το Κοράνι ή δεν ζουν σύμφωνα με τις διδασκαλίες του, και δυστυχώς, αυτό φαίνεται να ισχύει και εδώ», πρόσθεσε.

Το ταξίδι στις Φιλιππίνες

Η αστυνομία ερευνά τώρα ένα ταξίδι που πραγματοποίησαν οι Άκραμς στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα, καθώς προσπαθούν να καταλάβουν πώς ριζοσπαστικοποιήθηκαν.

«Οι λόγοι για τους οποίους πήγαν στις Φιλιππίνες και ο σκοπός αυτού, καθώς και το πού πήγαν όταν βρίσκονταν εκεί, βρίσκονται υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε την Τρίτη ο Μαλ Λάνιον, επίτροπος της αστυνομίας στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο Λάνιον είπε ότι δεν γνώριζε ότι ενεργοποιήθηκε κάποια προειδοποίηση ασφαλείας όταν ταξίδεψαν οι δύο. «Δεν πιστεύω ότι επρόκειτο για αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών», είπε.

Οι αρχές των Φιλιππίνων επιβεβαίωσαν στο CNN την Τρίτη ότι οι Άκραμ έφτασαν μαζί την 1η Νοεμβρίου 2025. Έθεσαν ως τελικό προορισμό τους το Νταβάο – μια μεγάλη πόλη στο νότιο νησί Μιντανάο – και έφυγαν από τη χώρα από τη Μανίλα στις 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Γραφείο Μετανάστευσης και Απελάσεων. Το Μιντανάο, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στις Φιλιππίνες, μαστίζεται εδώ και καιρό από τρομοκρατία και αναταραχή.

Είναι η έδρα αρκετών ισλαμιστικών ομάδων ανταρτών, συμπεριλαμβανομένης της Abu Sayyaf, η οποία έχει κατηγορηθεί για μια σειρά επιθέσεων εναντίον αμάχων και κυβερνητικών στρατευμάτων των Φιλιππίνων, καθώς και για την απαγωγή αρκετών ξένων υπηκόων.

Το 2017, ο Abu Sayyaf – μαζί με την ομάδα Maute, μια άλλη μαχητική οργάνωση με έδρα το Μιντανάο – κατέλαβε και κατέλαβε το Marawi, τη μεγαλύτερη πόλη με μουσουλμανική πλειοψηφία στη χώρα. Η βία ανάγκασε περισσότερους από 350.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη και τις γύρω περιοχές πριν οι φιλιππινέζικες δυνάμεις την απελευθερώσουν μετά από μια αιματηρή πολιορκία μηνών.

Η ASIO, η υπηρεσία εθνικής ασφάλειας της Αυστραλίας, περιγράφει τις Φιλιππίνες ως ένα hotspot για το Ισλαμικό Κράτος Ανατολικής Ασίας (ISEA), ένα παρακλάδι της κύριας οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, στον ιστότοπό της

«Η ISEA παραμένει μια θανάσιμη τρομοκρατική απειλή στις Φιλιππίνες, με τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας να αποτελεί στόχο για ξένους τρομοκράτες μαχητές», αναφέρει ο ιστότοπος του ASIO. «Ενώ δεν υπάρχουν γνωστές διασυνδέσεις μεταξύ της ISEA και της Αυστραλίας, έχουν υπάρξει στο παρελθόν διασυνδέσεις μεταξύ Αυστραλών και τρομοκρατικών ομάδων στις Φιλιππίνες».

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που σκόρπισαν τον θάνατο

Πιστεύεται ότι οι Άκραμ ζούσαν στο προάστιο Μπόνιριγκ του δυτικού Σίδνεϊ. Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε σπίτι που συνδέεται με το ζευγάρι τη Δευτέρα. Ο Ναβίντ Άκραμ εργαζόταν ως χτίστης, ενώ ο Σαγίντ διατηρούσε ένα οπωροπωλείο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ναβίντ Άκραμ γεννήθηκε στην Αυστραλία, ενώ ο πατέρας του, Σατζίντ, μετανάστευσε στη χώρα το 1998, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ. Ο πρεσβύτερος Άκραμ έφτασε με φοιτητική βίζα και αργότερα μεταπήδησε σε βίζα συντρόφου το 2001.

Οι ινδικές αρχές επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι ο Sajid Akram καταγόταν από την πόλη Χαϊντεραμπάντ της νότιας Ινδίας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, είχε κάνει μόνο τρία ταξίδια στο εξωτερικό, επιστρέφοντας κάθε φορά με βίζα επιστροφής κατοίκου, είπε ο Μπερκ.

Οι αξιωματούχοι δεν επιβεβαίωσαν τη χώρα καταγωγής του Sajid Akram. Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Anthony Albanese δήλωσε ότι οι πληροφορίες ήταν «μέρος της έρευνας… Επομένως, δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτές τις λεπτομέρειες».

Το γραφείο μετανάστευσης των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε ότι ο Sajid Akram ταξίδευε με ινδικό διαβατήριο και ο γιος του Naveed ταξίδευε με αυστραλιανό διαβατήριο. Το CNNi επικοινώνησε με το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας για σχόλια.

Ο πατέρας είχε άδεια οπλοφορίας

Η αστυνομία κατέσχεσε έξι όπλα που ανήκαν στον Sajid Akram, ο οποίος είχε άδεια οπλοκατοχής, μετά τις επιθέσεις. Μερικά από αυτά βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εφόδων σε δύο ακίνητα που συνδέονται με το ζευγάρι — το ένα στο σπίτι των Bonnyrigg και το άλλο σε ένα AirBnb στο προάστιο Campsie, όπου το ζευγάρι διέμενε τις ημέρες πριν από την επίθεση.

Πηγές: CNN – ABC