Ένας Αυστραλός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της νύχτας, όταν τον καταπλάκωσε δέντρο, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να θέσει υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά, η οποία έχει καταστρέψει κατοικίες και έχει κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης βόρεια του Σίδνεϊ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αστυνομικών Αρχών.

Τα συνεργεία αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, έσπευσαν σε δασική περιοχή κοντά στην αγροτική πόλη Μπουλαντέλα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 200 χιλιομέτρων βόρεια του Σίδνεϊ, έπειτα από πληροφορίες ότι ένα δέντρο είχε καταπλακώσει άνδρα. Ο 59χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

A NSW Parks & Wildlife Firefighter has been killed by a falling tree while performing bushfire prevention work north of Newcastle overnight. Emergency services were called to a property at Nerong shortly before 11pm on Sunday night after a man was crushed by a falling tree. NSW… pic.twitter.com/TukZoolX4K — 10 News Sydney (@10NewsSyd) December 7, 2025

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι «η φρικτή είδηση είναι μια ζοφερή υπενθύμιση» των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενώ εργάζονται για να προστατεύσουν σπίτια και οικογένειες. «Τιμάμε αυτή τη γενναιότητα καθημερινά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αλμπανέζι.

The bushfire situation in New South Wales has claimed a veteran firefighter who was killed by a falling tree –

but it’s not the only emergency, with a blaze also wreaking havoc in Tasmania. @Eliza_Rugg9 #9News pic.twitter.com/3dxFGETVLy — 9News Melbourne (@9NewsMelb) December 8, 2025



Οι πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία έχουν κάψει δεκάδες χιλιάδες στρέμματα χαμηλής βλάστησης, ωθώντας τις Αρχές να ζητήσουν την απομάκρυνση ανθρώπων από τα σπίτια τους, επικαλούμενες το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, για χιλιάδες κατοίκους στην πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε χθες (7/12) για την Φίγκανς Μπέι και την περιοχή Γόι Γόι, στην κεντρική παράκτια περιοχή της πολιτείας, όπου ο πληθυσμός ανέρχεται σε περισσότερους από 350.000 ανθρώπους και βρίσκεται γύρω στα 45 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας της το Σίδνεϊ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Έως και 16 σπίτια καταστράφηκαν καθώς οι φωτιές μαίνονται στην περιοχή, μετέδωσε το δίκτυο Australian Broadcasting Corp. Τον κίνδυνο πυρκαγιών στην περιοχή, επιτείνει ένα κύμα καύσωνα σήμερα στη Νέα Νότια Ουαλία, που φέρνει θερμοκρασίες 42 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Πάνω από 50 πυρκαγιές μαίνονταν στην πολιτεία σήμερα

Στο νησί της Τασμανίας, πυρκαγιά στην πόλη Ντόλφιν Σαντς, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πολιτειακής πρωτεύουσας Χόμπαρτ, κατέστρεψε ολοκληρωτικά 19 κατοικίες και προκάλεσε ζημιές σε 40. Η φωτιά αναχαιτίστηκε αλλά οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να μην επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες, είπαν οι αρμόδιες Αρχές.

Οι πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του 2019-2020 για την Αυστραλία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «Μαύρο Καλοκαίρι», είχαν καταστρέψει περιοχή έκτασης αντίστοιχης με την Τουρκία και είχαν στοιχίσει τη ζωή, σε 33 ανθρώπους.

Πηγή: ABC News