Τραγικό τέλος είχε η πρωινή εξόρμηση για έναν σέρφερ στη Long Reef Beach του Σίδνεϊ, όταν δέχθηκε φονική επίθεση από μεγάλο καρχαρία, περίπου 100 μέτρα από την ακτή.

Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Παρά τις προσπάθειες φίλων του που τον ανέσυραν από το νερό, ο άνδρας δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό από επίθεση καρχαρία στην περιοχή από το 2022, όταν ένας 35χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο,στο Λιτλ Μπέι.