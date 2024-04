Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός αγοριού ηλικίας 15 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός επισκόπου και ενός κληρικού μέσα σε μία εκκλησία στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος που μεταδιδόταν σε απευθείας σύνδεση.

Ο ύποπτος έλαβε τις πρώτες βοήθειες για τραύματα στο χέρι και οδηγήθηκε σε μια ασφαλή τοποθεσία, καθώς η επίθεση έχει προκαλέσει την οργή των πιστών, δήλωσε ο Άντριου Χόλαντ, ένας αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2024