Δίχασε το κοινό ο Ελληνοαυστραλός σχεδιαστής μόδας Iordanes Spyridon Gogos με το περίεργο σόου που παρουσίασε στο πλαίσιο του «Australian Fashion Week» στο Σίδνεϊ, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο που έγινε viral και κυκλοφόρησε στα social media, έβαλε έναν άντρα μοντέλο να σέρνει από το πόδι ένα άλλο μοντέλο. Και οι δύο φορούν ελάχιστα ρούχα, θυμίζοντας σε πολλούς σκηνή από την εποχή των σπηλαίων. Ο άνδρας είναι ντυμένος με μια ντραπέ πράσινη φούστα και σέρνει από τα πόδια στην πασαρέλα μια γυναίκα συνάδελφό του που ήταν ακίνητη σαν άψυχη.

Η πασαρέλα χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως «υψηλή μόδα» και «καλλιτεχνική έκφραση», ενώ άλλοι τη θεώρησαν «υπερβολική» και «γελοία», σύμφωνα με το News.com.au, ενώ την ώρα του σόου αρκετοί θεατές την χαρακτήρισαν «σοκαριστική» και «ταπεινωτική».

Στο τέλος της πασαρέλας μάλιστα, ο άνδρας σήκωσε τη γυναίκα στους ώμους του με το κεφάλι της να κρέμεται προς το πάτωμα.

Παρά την πολωτική υποδοχή, Iordanes Spyridon Gogos παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης αυστραλιανής μόδας. Ο σχεδιαστής, με καταγωγή από την Κορινθία, δραστηριοποιείται επίσης στον σχεδιασμό επίπλων και στις εικαστικές τέχνες. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα news.com.au, o σχεδιαστής θεωρείται συχνά πρωτοπόρος στην συμπερίληψη και την queer φύση. Η Vogue Australia έχει επαινέσει στο παρελθόν το έργο του ως «αδέσμευτο από τα δεσμά της κοινής λογικής», σημειώνοντας τα «επίπεδα δεξιοτεχνίας που αξίζει να φιλοξενηθούν σε μουσείο».

