Τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο από την Αυστραλία, λίγο πριν από το μακελειό στο Σίδνεϊ και δείχνει ζευγάρι να επιχειρεί να αφοπλίσει έναν από τους δυο δράστες, πριν σκοτωθούν αγκαλιασμένοι.

Σε κατάσταση σοκ η Αυστραλία

Οι Αυστραλοί παραμένουν συγκλονισμένοι από το μακελειό στο Σίδνεϊ, καθώς νέα βίντεο που κυκλοφορούν, δείχνιυν το μέγεθος της τραγωδίας. Σε ένα από αυτά που κυκλοφόρησε φαίνονται δύο πολίτες να επιχειρούν να αφοπλίσουν έναν από τους δράστες, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να πέφτει στο οδόστρωμα δίπλα στον 50χρονο δράστη, κρατώντας το όπλο που μόλις είχε καταφέρει να του αποσπάσει, ενώ κοντά του στέκεται μια γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, και οι δύο πυροβολήθηκαν θανάσιμα κατά την προσπάθειά τους να αποτρέψουν την επίθεση.

Έδρασαν με απίστευτο θάρρος

Χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους χαρακτήρισαν ως ήρωες, με πολλά σχόλια να επισημαίνουν ότι «Ήταν από τους πρώτους που κατάλαβαν τι συνέβαινε και έδρασαν με απίστευτο θάρρος. Προσπάθησαν να σώσουν ζωές».

Δείτε βίντεο

Ήρωας αστυνομικός εξουδετερώνει με μια βολή από τα 40 μέτρα τον ένα από τους δυο δράστες

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που ένας ηρωικός αστυνομικός εξουδετερώνει έναν από τους δύο τρομοκράτες που αιματοκύλισαν την Κυριακή την παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν.

Στο βίντεο διακρίνεται ο αστυνομικός, ο οποίος έχει 15 χρόνια εμπειρίας στην Αστυνομική Δύναμη της Νέας Νότιας Ουαλίας, να πλησιάζει τους δύο τρομοκράτες. Καλύπτεται πίσω από ένα δέντρο, στοχεύει και στη συνέχεια πυροβολεί και τραυματίζει θανάσιμα, με μια μόνο βολή από τα 40 μέτρα, τον έναν εκ των δύο τρομοκρατών (τον πατέρα).

Δείτε βίντεο