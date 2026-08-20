Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά τον τερματισμό της περίφημης μεσαιωνικής ιπποδρομίας Palio di Siena στην Τοσκάνη της Ιταλίας.

Ο Σαρδηνός τζόκεϊ Τζοβάνι Ατσένι (Giovanni Atzeni), έχοντας μόλις κατακτήσει την 13η νίκη της καριέρας του στο ιστορικό event, την Τρίτη (18/08), βρέθηκε στο έδαφος όταν θεατές εισέβαλαν στην πίστα για να πανηγυρίσουν.

Το άλογο προσέκρουσε σε οπαδό, χάνοντας την ισορροπία του, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να εκτιναχθεί στον αέρα και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι.

Εισβολή θεατών στην πίστα και σφοδρή πτώση

Κατά τη διάρκεια του γύρου του θριάμβου, δεκάδες ενθουσιασμένοι θεατές και οπαδοί εισέβαλαν ανεξέλεγκτα στην διαδρομή.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο από το περιστατικό, ένας από τους θεατές πετάχτηκε απρόσμενα μπροστά από το νικητήριο άλογο.

Το ζώο προσέκρουσε πάνω του, έχασε την ισορροπία του και σωριάστηκε με δύναμη στο έδαφος.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Ατσένι εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, πέφτοντας στην άμμο.

Στο νοσοκομείο ο τζόκεϊ

Το άλογο κατάφερε να σηκωθεί σχεδόν αμέσως μετά την πτώση και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Αντίθετα, ο Τζοβάνι Ατσένι υπέστη τραύμα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Παρότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν να παραμείνει νοσηλευόμενος υπό στενή παρακολούθηση για τις επόμενες ημέρες.

Μια παράδοση αιώνων

Το Palio di Siena αποτελεί μία από τις πιο διάσημες, θεαματικές και ιστορικές ιπποδρομίες στον κόσμο, με τις ρίζες της να ανατρέχουν στον Μεσαίωνα.

Διεξάγεται δύο φορές το χρόνο στην καρδιά της Σιένα, με εκπροσώπους από τις διαφορετικές γειτονιές (contrade) της πόλης.

Η φετινή διοργάνωση σημαδεύτηκε από αλλεπάλληλες αναβολές λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων που κατέστησαν την χωμάτινη πίστα της Piazza del Campo επικίνδυνη για τα άλογα, πριν τελικά διεξαχθεί ο επεισοδιακός αγώνας.

🏇A dramatic accident involved Sardinian jockey Giovanni Atzeni just seconds after his 13th victory at the famous Palio di Siena in Tuscany yesterday. He suffered head trauma and was hospitalized following a fall caused by fans invading the track. Fortunately, the horse was… pic.twitter.com/0QdsnqqzLl — Planet Sardinia (@Planet_Sardinia) August 19, 2026