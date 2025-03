Ο επικεφαλής της υπηρεσίας μετανάστευσης της Σιέρα Λεόνε, ο Αλουσίν Κανέ, καθαιρέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρόεδρο της χώρας Τζούλιους Μάαντα Μπίο, μερικές ώρες αφού είδε το φως της δημοσιότητας βίντεο στο οποίο εικονίζεται να παίρνει δώρο που του δίνει ένας από τους πλέον καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών στην Ευρώπη, πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τετάρτη.

«Ο πρόεδρος ασκεί τη συνταγματική εξουσία του να αναθέτει αξιώματα ή να αποπέμπει από αυτά οποιονδήποτε και τη χρησιμοποιεί με βάση κριτήρια που αποτελούν αποκλειστικό προνόμιό του», περιορίστηκε να πει ο υπουργός Πληροφοριών Τσέρνορ Μπα χθες — χωρίς ωστόσο να εξηγήσει τον λόγο της αποπομπής.

Την περασμένη Παρασκευή, ημέρα της καθαίρεσης του Κανέ, ο ιστότοπος έρευνας Follow the Money αποκάλυψε βίντεο στο οποίο εικονίζεται ο επικεφαλής της υπηρεσίας μετανάστευσης, γελαστός, να παραλαμβάνει δώρο που του δίνει ο Γιος Λαϊντέκερς — ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες στη Γηραιά Ήπειρο.

Στο βίντεο εμφανίζεται επίσης ο Άντριου Τζάια Καϊκάι, ο διευθυντής της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (NDLEA) της Σιέρα Λεόνε, να παρακολουθεί πάρτι.

