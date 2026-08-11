Μια ασυνήθιστη αλλά άκρως αποτελεσματική μέθοδο εκγύμνασης για ηλικιωμένους εφαρμόζει προπονητής στη Σιγκαπούρη, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του παρκούρ για τη βελτίωση της ισορροπίας, της μυϊκής ενδυνάμωσης και της αυτονομίας τους.

Τα μαθήματα του «Movement Singapore» έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας ότι η υπερπήδηση εμποδίων δεν έχει ηλικία.

Πώς μια 64χρονη έμπνευση γέννησε το Movement Singapore

Ο προπονητής Ταν Σι Μπουν ξεκίνησε τα εξειδικευμένα μαθήματα Movement Singapore τον Νοέμβριο του 2017.

Αφορμή στάθηκε η προσέγγιση μιας 64χρονης γυναίκας, η οποία αναζητούσε τρόπο να αντιμετωπίσει τα σοβαρά προβλήματα ισορροπίας που αντιμετώπιζε.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: μετά από μόλις δύο μήνες στοχευμένης άσκησης, η 64χρονη κατάφερε να εγκαταλείψει το καρότσι στήριξης και να περπατά αυτόνομα.

«Ορισμένοι από τους μαθητές μου έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια όσον αφορά τη δύναμη, σε σημείο που επιδεικνύουν ικανότητες που δεν θεωρούνται φυσιολογικές για έναν 60χρονο ή 70χρονο», εξηγεί ο 33χρονος Ταν.

Βίντεο δείχνουν τους ηλικιωμένους να δοκιμάζουν τεχνικές Παρκούρ:

Αυτονομία και πρόληψη τραυματισμών στην τρίτη ηλικία

Το παρκούρ προσφέρει μια δυναμική προπόνηση που εστιάζει στην ενδυνάμωση της καρδιάς, τη μυϊκή ενίσχυση και την ευκαμψία.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι διδάσκει στους ηλικιωμένους πώς να πέφτουν σωστά, αποφεύγοντας σοβαρούς τραυματισμούς που συχνά τους κοστίζουν την κινητικότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 69χρονη συνταξιούχος Μπέτι Μπουν.

Μετά από τρία χρόνια προπονήσεων, διαπίστωσε ότι μπορούσε πλέον να μεταφέρει μόνη της τις αποσκευές της σε απότομες σκάλες ιαπωνικών σιδηροδρομικών σταθμών, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια του συζύγου ή του γιου της.

«Αυτό ήταν υπέροχο, μόλις ανακάλυψα ότι μπορούσα να το κάνω», δηλώνει η 69χρονη, προσθέτοντας ότι τα μαθήματα αποτελούν παράλληλα μια εξαιρετική ευκαιρία κοινωνικοποίησης.

Viral φαινόμενο στο Instagram

Η έντονη αντίθεση ανάμεσα στη φήμη του παρκούρ ως «επικίνδυνου αθλήματος» και την ηλικία των συμμετεχόντων ήταν ο κύριος λόγος που η σελίδα του Movement Singapore στο Instagram έγινε γρήγορα viral.

Ο Ταν Σι Μπουν συνεχίζει να ενθαρρύνει τους μαθητές του να ξεπερνούν τα όριά τους, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα: «Απλώς συνέχισε να αποδεικνύεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα από όσα νομίζεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Movement Singapore (@movement.sg)