Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή ομοσπονδιακούς πράκτορες σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους στην αμερικανική μεγαλούπολη τις επόμενες ημέρες, τόνισε χθες Σάββατο ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Περιστοιχισμένος από άλλους αξιωματούχους, ο Τζόνσον υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την προετοιμασία του Σικάγο ενόψει ενδεχόμενης επιχείρησης ανάλογης με εκείνη που διέταξε ο Τραμπ στο Λος Άντζελες και στην Ουάσινγκτον, προτρέποντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει ρότα.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε πως είμαστε προετοιμασμένοι», είπε σε δημοσιογράφους καθώς υπέγραφε το διάταγμα, συμπληρώνοντας πως στόχος είναι να δοθούν «σαφείς οδηγίες» στους υπαλλήλους της δημοτικής αρχής και σε όλους τους κατοίκους στο Σικάγο για το «πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτήν την τυραννία».

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος τόνισε πως οι αστυνομικοί του Σικάγο δεν θα συνεργαστούν με στρατιωτικό προσωπικό σε περιπολίες ή επιχειρήσεις για την πάταξη της παραβατικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης. Έδωσε επίσης εντολή στους αστυνομικούς της πόλης να φορούν τις επίσημες στολές τους, χωρίς μάσκες, ώστε να ξεχωρίζουν σε τυχόν επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις καταστολής σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από Δημοκρατικούς, βάζοντας στο στόχαστρο το Σικάγο, επικαλούμενος την ανάγκη για πάταξη της εγκληματικότητας παρότι τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως έχουν μειωθεί οι ανθρωποκτονίες, η ένοπλη βία και οι διαρρήξεις.

Το Σικάγο, η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ, προετοιμάζεται για την πιθανολογούμενη ανάπτυξη Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακών πρακτόρων. Ο δήμαρχος Τζόνσον λέει ότι έχει αξιόπιστες πληροφορίες για ανάπτυξή τους εντός των προσεχών ημερών.

Ο Λευκός Οίκος επέκρινε την αντίδραση του δημάρχου Τζόνσον και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να μετατρέψουν την πάταξη της εγκληματικότητας σε κομματικό ζήτημα. «Εάν αυτοί οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονταν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις πόλεις τους αντί να καταφεύγουν σε επικοινωνιακά τεχνάσματα για να επικρίνουν τον Πρόεδρο, οι κοινότητές τους θα ήταν πολύ πιο ασφαλείς», ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Αμπιγκέιλ Τζάκσον.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο οποίος φέρεται ως υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην πολιτεία του χωρίς να το ζητήσει εκείνος. Στο παρελθόν, δυνάμεις της Εθνοφρουράς είχαν αναπτυχθεί στο Σικάγο, αλλά σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές.