Ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό κομφούζιο παρέλυσε το κέντρο του Σικάγο, όταν η κεντρική γέφυρα της λεωφόρου DuSable Lake Shore Drive, κοντά στην ιστορική προβλήτα Navy Pier, έμεινε κολλημένη στην ανοιχτή θέση για σχεδόν τεσσεράμισι ώρες.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Η γέφυρα σηκώθηκε, όπως είθισται τα καλοκαίρια, για να επιτρέψει τη διέλευση σκαφών από τη λίμνη Μίσιγκαν προς τον ποταμό του Σικάγο και συγκεκριμένα για να περάσει το κρουαζιερόπλοιο Spirit of Chicago. Το πρόβλημα, ωστόσο, προέκυψε κατά τη διαδικασία καθόδου, καθώς η γέφυρα δεν έκλεισε ποτέ πλήρως, αφήνοντας ένα κενό περίπου 30 εκατοστών.

Η «μάχη» με τις υψηλές θερμοκρασίες

Σύμφωνα με το Τμήμα Μεταφορών του Σικάγο, η δυσλειτουργία οφειλόταν στις υψηλές θερμοκρασίες. Τα συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο αναγκάστηκαν να καταβρέξουν το οδόστρωμα με νερό από πλοιάρια που βρίσκονταν στον ποταμό, σε μια προσπάθεια να ρίξουν τη θερμοκρασία του μετάλλου.

Λίγο μετά τις 12:15, η γέφυρα χρειάστηκε να ανασηκωθεί ξανά για την επόμενη προγραμματισμένη διέλευση. Έπειτα από διαδοχικές και επιτυχημένες δοκιμές λειτουργίας, το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Επικοινωνιών έδωσε τελικά το «πράσινο φως» για την παράδοσή της στην κυκλοφορία στις 14:30.

Εκνευρισμός και ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Μέχρι να εκτραπεί πλήρως η κυκλοφορία σε εναλλακτικές διαδρομές, εκατοντάδες οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, αδυνατώντας να κατανοήσουν τι είχε συμβεί.

«Είχα κολλήσει εκεί πάνω για μια ολόκληρη ώρα, από τις 10:30», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρόναλντ Σμιθ. «Μας είπαν απλώς ότι η γέφυρα είναι ανοιχτή και δεν μπορούν να την κατεβάσουν. Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε», δήλωσε η Γκέιλ Ντέιβις.

Η αναμονή είχε αντίκτυπο και στους επαγγελματίες της περιοχής. Ο λοιμωξιολόγος Δρ. Ταχσίν Σιντίκι, ο οποίος περίμενε στην κίνηση για 40 λεπτά, εξήγησε το φαινόμενο ντόμινο που προκλήθηκε: «Είναι πολύ άσχημο γιατί οι ασθενείς μου περίμεναν, τηλεφωνούσαν και αναγκάζονταν να αλλάξουν τα ραντεβού τους. Μιλούσα συνεχώς με το προσωπικό μου για να αναπροσαρμόσουμε το πρόγραμμα».

Τι προκάλεσε την εμπλοκή

Η Δρ. Ντιντέμ Οζεβίν, καθηγήτρια Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο (UIC), ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα κλασικό πρόβλημα θερμικής διαστολής.

«Οι γέφυρες διαστέλλονται το καλοκαίρι και συστέλλονται τον χειμώνα. Κατά τη γνώμη μου, είναι αποτέλεσμα συσσώρευσης πολλών παραγόντων, καθώς εξαρτάται από το πόσο καιρό η γέφυρα είναι εκτεθειμένη στη ζέστη», εξήγησε η επιστήμονας.

Τέλος, η Δρ. Οζεβίν υπογράμμισε ότι η παλαιότητα της υποδομής έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ενώ επεσήμανε την έλλειψη σύγχρονων αισθητήρων που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν εγκαίρως τις Αρχές για τη μη σωστή ευθυγράμμιση των εξαρτημάτων ή για την ανάγκη ρυθμίσεων πριν το πρόβλημα κορυφωθεί.

Με πληροφορίες από το CBS News