Με αίμα βάφτηκαν δρόμοι στο Σικάγο, λίγες ώρες μετά την επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης. Το πλήθος σκόρπισε πανικόβλητο όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ.

Ένας ανήλικος σκοτώθηκε και οκτώ άλλοι τραυματίστηκαν την Παρασκευή το βράδυ (τοπική ώρα). Τρομοκρατημένοι πολίτες έτρεχαν να διαφύγουν από μια περιοχή γνωστή ως «The Loop».

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν λίγο πριν τις 22:00, λίγα βήματα μακριά από το Θέατρο του Σικάγου. Αστυνομικοί που περιπολούσαν άκουσαν τους πυροβολισμούς και έσπευσαν στο σημείο.

Επτά έφηβοι, ηλικίας 13 έως 17 ετών, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα, προκειμένου να εξακριβωθεί το κίνητρο, αλλά και η ταυτότητα των δραστών. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν σημειωθεί συλλήψεις.

Μόλις 30 λεπτά αργότερα, τέσσερα τετράγωνα μακριά, εντοπίστηκαν άλλα δύο θύματα: ένας 18χρονος, που είχε τραυματιστεί από σφαίρα στο πόδι και ένας 14χρονος, που αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι πολλοί αστυνομικοί «δέχτηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν με σπρέι και tasers» – τουλάχιστον ένας νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια από τις πιο «ζωντανές» νύχτες της χρονιάς, καθώς χιλιάδες άνθρωποι είχαν πάει στο Millennium Park για την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου και την εναρκτήρια βραδιά του Christkindlmarket (χριστουγεννιάτικη αγορά).

