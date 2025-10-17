Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία έπειτα από σοβαρό αεροπορικό συμβάν που σημειώθηκε τη νύχτα της 20ής Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο της Κατάνια, όταν ένα Airbus A320 της Air Arabia βρέθηκε σε απόσταση μόλις 60 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας λίγο μετά την απογείωσή του, όπως δημοσίευσε η Ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Πτήσεων της Ιταλίας (ANSV), το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «σοβαρό» και βρίσκεται υπό επίσημη διερεύνηση.

Καθοδική πορεία με 480 χλμ/ώρα

Το αεροσκάφος, που εκείνη τη στιγμή πετούσε χωρίς επιβάτες — μόνο με δύο πιλότους και τέσσερα μέλη πληρώματος — απογειώθηκε στις 23:57 με προορισμό το Αμμάν της Ιορδανίας.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα ραντάρ του αεροδρομίου, κατέγραψαν ανεξήγητη απώλεια ύψους και κάθοδο με ταχύτητα άνω των 480 χιλιομέτρων την ώρα, μέχρι που οι πιλότοι κατάφεραν να επαναφέρουν το αεροσκάφος σε ασφαλή τροχιά.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης εδάφους GPWS, που εξέπεμψε το μήνυμα «pull up» – δηλαδή «ανύψωσε άμεσα το αεροσκάφος».

Έρευνα για τα αίτια

Η ANSV έχει ήδη συλλέξει τα δεδομένα των μαύρων κουτιών, ενώ θα εξεταστούν και οι καταθέσεις των πιλότων. Οι καιρικές συνθήκες τη στιγμή του συμβάντος ήταν καλές, γεγονός που αποκλείει εξωτερικούς παράγοντες όπως ριπές ανέμου ή καταιγίδα.

Δύο πιλότοι Airbus A320 που ρωτήθηκαν από την Corriere Della Sera, εξέφρασαν έκπληξη για την κάθοδο που ακολούθησε το αεροσκάφος αμέσως μετά την απογείωση. Υποστήριξαν ότι τέτοια συμπεριφορά είναι πρωτοφανής, εκτός αν προηγήθηκε σύγκρουση με πτηνό — γεγονός που ωστόσο θα είχε επιφέρει βλάβες που θα ανάγκασαν σε άμεση επιστροφή.

Πιθανές εκδοχές που εξετάζονται είναι σφάλμα υπολογισμού βάρους κατά την απογείωση, λανθασμένοι χειρισμοί ή — σε πιο ακραίο σενάριο — πειραματισμός από το πλήρωμα, δεδομένου ότι το αεροσκάφος δεν μετέφερε επιβάτες.

Το Airbus ολοκλήρωσε τελικά την πτήση του και προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 2:52 π.μ. στο Αμμάν.

Η Air Arabia δεν απάντησε

Η εταιρεία «χαμηλού κόστους» Air Arabia, δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ το ιταλικό υπουργείο Μεταφορών ζήτησε ενδελεχή διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν το αεροπλάνο να πλησιάσει τόσο επικίνδυνα τη θάλασσα λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την απογείωση.