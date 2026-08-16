Μία από τις μεγαλύτερες κλοπές έργων τέχνης των τελευταίων ετών σημειώθηκε στο περιφερειακό μουσείο MuMe της Μεσίνας στη Σικελία, ακριβώς στην καρδιά της ιταλικής εορταστικής περιόδου του Φεραγκόστο.

Οι δράστες κατάφεραν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου, αφαιρώντας τρία πάνελ από το ιστορικό Πολύπτυχο του Αγίου Γρηγορίου του 1473, καθώς και ένα σπάνιο έργο διπλής όψης με την Παναγία και τον Χριστό, το οποίο φυλασσόταν σε ειδική θωρακισμένη προθήκη.

Η διευθύντρια του μουσείου, Μαρίζα Μερκούριο, έκανε λόγο για μια ανυπολόγιστη απώλεια που έχει συντρίψει την παγκόσμια κοινότητα τέχνης, την ώρα που οι αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι εισβολείς έδρασαν ανενόχλητοι λίγο πριν τις 10 το βράδυ. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο που η αξία των έργων του ντα Μεσίνα βρίσκεται στα ύψη, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη αγορά του πίνακα «Ecce Homo» από το ιταλικό κράτος έναντι 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά την τεράστια αξία των εκθεμάτων, ειδικοί στα εγκλήματα τέχνης επισημαίνουν ότι η διοχέτευσή τους στη νόμιμη αγορά είναι ουσιαστικά αδύνατη λόγω της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητάς τους.

Όπως εξηγεί η αναλύτρια Λίντα Άλμπερτσον, τέτοιου είδους αριστουργήματα συχνά καταλήγουν να χρησιμοποιούνται ως εγγυήσεις σε παράνομες συναλλαγές μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων.

Την ίδια στιγμή, οι Καραμπινιέροι συνεχίζουν τις έρευνες στο σφραγισμένο μουσείο, ενώ η υπόθεση ξυπνά μνήμες από την πρόσφατη εξάρθρωση σπείρας που είχε αποσπάσει πίνακες των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς στην Πάρμα.