Στην πόλη Νισέμι, στην επαρχία της Καλτανισέτα στην Ιταλία, περίπου 1.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν κατοικίες, εμπορικές επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους, καθώς οι περιοχές όπου βρίσκονται έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινη ζώνη».

Η απόφαση σχετίζεται με την κατολίσθηση που εξελίσσεται στις παρυφές του ιστορικού κέντρου, στις συνοικίες Τραπέτο και Σάντε Κρότσι.

Η Νισέμι έχει περίπου 30.000 κατοίκους και απέχει 22 χιλιόμετρα από την Τζέλα, 35 χιλιόμετρα από την Καλτανισέτα και 100 χιλιόμετρα από την Κατάνια.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μασιμιλιάνο Κόντι, η πόλη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας, καθώς το μέτωπο της κατολίσθησης, μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, έχει καταστήσει μη προσπελάσιμες τις επαρχιακές οδούς 12 και 10, που τη συνέδεαν με την εθνική οδό Τζέλα–Κατάνια.

Η μοναδική οδική σύνδεση που παραμένει σε λειτουργία είναι η επαρχιακή οδός 11, η οποία οδηγεί προς την εθνική οδό Τζέλα–Βιτόρια.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική παρακολούθηση της περιοχής, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και τη διερεύνηση εναλλακτικών οδικών διαδρομών.

Η κατολίσθηση ακολούθησε ένα πρώτο επεισόδιο που σημειώθηκε στις 16 Ιανουαρίου και αναπτύχθηκε κατά μήκος μιας εκτεταμένης ρωγμής, η οποία έχει διαμορφωθεί σε αμμολιθικά πετρώματα ωχροκίτρινου χρώματος, με λιθοειδή συνοχή, σαφώς ορατά στα βίντεο.