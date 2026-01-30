Η μικρή πόλη Νισέμι στη νότια Σικελία κρέμεται πραγματικά στο… χείλος του γκρεμού, καθώς βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου και επλήγη από ισχυρούς ανέμους και βροχόπτωση λόγω του κυκλώνα «Χάρι» την περασμένη εβδομάδα, με συνέπεια να καταρρεύσει ένα τμήμα του γκρεμού μήκους 4,5 χιλιομέτρων την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι τρομερή». «Πρόκειται για μια δραματική κατολίσθηση», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μασιμιλιάνο Κόντι, προτρέποντας παράλληλα τους ανθρώπους που ζουν εκτός των αποκλεισμένων περιοχών να «μείνουν σπίτι».

«Δεν θέλω κανείς να πάρει αυτό το γεγονός αψήφιστα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο ζημιές σε σπίτια», συμπλήρωσε ο δήμαρχος.

Περίπου 1.500 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει τα σπίτια τους λόγω της κατολίσθησης, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή 25/1, προτού αναπτύξει ένα μέτωπο μήκους 4 χιλιομέτρων. Το χάσμα συνεχίζει να διευρύνεται, εγείροντας φόβους ότι θα μπορούσε να καταπιεί το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Μιλώντας στους Times , ένας ντόπιος ονόματι Sergio Francesco Cirrone είπε ότι το σπίτι του είναι ένα από τα κτίρια που κρέμονται τώρα από την άκρη του γκρεμού, αφού χωρίστηκε στη μέση.

Είπε ότι μόλις αυτός και η οικογένειά του είδαν τα σημάδια της καταστροφής, εκκένωσαν αμέσως το σπίτι: «Είδαμε ρωγμές να εμφανίζονται στους τοίχους του σπιτιού μας και φύγαμε χωρίς να παίρνουμε τίποτα μαζί μας».

Εικόνες και βίντεο δείχνουν σπίτια να βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο Σαλβατόρε Κοτσίνα, γενικός διευθυντής της Αρχής Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας: «Όλα τα σπίτια σε ακτίνα 50 έως 70 μέτρων θα καταρρεύσουν».

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά την Τρίτη, ενώ ένας δρόμος που συνδέει το Νισέμι με την παραθαλάσσια πόλη Τζέλα έχει κλείσει.

Το Νισέμι έχει πληθυσμό περίπου 25.000 κατοίκων. Πολλοί από όσους εκκενώθηκαν φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών τους, ωστόσο εκατοντάδες άνθρωποι έχουν περάσει τις δύο τελευταίες νύχτες σε καταφύγιο που έχει στηθεί σε τοπικό αθλητικό στάδιο.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Repubblica, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Κόντι δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε φοβισμένοι».

Όπως ανέφερε, η κατολίσθηση είχε προχωρήσει ακόμη κατά περίπου 10 μέτρα νωρίτερα το πρωί της Τρίτης. «Και από τις αεροφωτογραφίες ήταν σοκαριστικό να βλέπουμε το Νισέμι μας να καταρρέει», είπε. «Η κατάσταση είναι τρομερή, ειδικά επειδή το τρίξιμο συνεχίζεται και η βροχή δεν βοηθά ούτε τις επιχειρήσεις ανακούφισης ούτε τις τεχνικές έρευνες».

«Μια ιδιαίτερα σοβαρή ανησυχία είναι το ενδεχόμενο η πόλη να αποκοπεί», πρόσθεσε ο Κόντι. «Παρακολουθούμε την κατάσταση συνεχώς, επειδή θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή».

Η ιταλική κυβέρνηση κήρυξε τη Δευτέρα 26/1, κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις νότιες περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα Χάρι την περασμένη εβδομάδα.

Η ισχυρή καταιγίδα έφερε ασταμάτητες βροχοπτώσεις και κύματα ύψους έως και 9 μέτρων, προκαλώντας χάος στη Σικελία, την Καλαβρία και τη Σαρδηνία, καθώς κατέστρεψε δρόμους και παράκτιες άμυνες και παρέσυρε παραθαλάσσια θέρετρα.

Το κόστος των ζημιών εκτιμάται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ (870 εκατομμύρια λίρες).

Η κυβέρνηση έχει διαθέσει αρχικά 100 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλλο Μουσουμέτσι, δήλωσε: «Τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα νέο διυπουργικό μέτρο που θα επιτρέψει την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών».

Μόνο η Σικελία έχει υποστεί ζημιές ύψους περίπου 740 εκατομμυρίων ευρώ, αν και ο πρόεδρος του νησιού, Ρενάτο Σκιφάνι, προειδοποίησε ότι το τελικό ποσό θα μπορούσε να είναι διπλάσιο.

Με πληροφορίες από: The Guardian