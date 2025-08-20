Στη Σικελία, η κακοκαιρία είχε τραγικές συνέπειες με τον θάνατο ενός άνδρα στο ρέμα Κρίσα, μετά τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης, κατάφεραν να διασώσουν τον δεύτερο επιβάτη.

Η Βόρεια και Κεντρική Ιταλία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έχει θέσει σε συναγερμό αρκετές περιοχές.

Η Λομβαρδία, η Λιγουρία, η Εμίλια-Ρομάνια, το Βένετο, οι Άλπεις και η Τοσκάνη, βρίσκονται σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, με έντονες βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, να προκαλούν σοβαρούς κινδύνους για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σοβαροί Κίνδυνοι από Πλημμύρες και Καταιγίδες

The Italian summer has been marred by severe weather and tornadoes Just yesterday, one struck Santa Maria di Leuca in Puglia, Lecce – Italy 🇮🇹 This terrible weather calls for utmost cautionpic.twitter.com/v1STd92sLW — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 20, 2024

Στο Μιλάνο, ισχυρές καταιγίδες και έντονες αστραπές έφεραν 50 mm βροχής σε μόλις δύο ώρες, με τον ποταμό Λάμπρο να ξεπερνά το όριο συναγερμού και να απειλεί με υπερχείλιση.

Στην Εμίλια-Ρομάνια, ο συναγερμός ανέβηκε σε πορτοκαλί, καθώς οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν, κυρίως στις βόρειες πεδινές περιοχές.

Οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής, καθώς τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή, με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των πολιτών.