Η Ντανιέλα Τζινάτι δολοφονήθηκε στη Μεσίνα της Σικελίας από τον πρώην σύντροφό της. Τη σορό της γυναίκας με τις δέκα μαχαιριές βρήκε η κόρη της, η οποία στην εικόνα της μητέρας της λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο δράστης είναι 67 ετών και, έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιόλι.

Χθες, Τρίτη, το βράδυ όμως, κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι με σκοπό να της ζητήσει να μιλήσουν για να ξανά είναι μαζί.

Η 50χρονη του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα ξαναφτιάξουν και ο δράστης άρχισε να την μαχαιρώνει με ασύλληπτη βία, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.

Ο δράστης εντοπίστηκε χάρη και σε λήψεις από κάμερες ασφάλειας και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στην φυλακή.

Πηγή: ilmessaggero