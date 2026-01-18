Κοινή δήλωση, στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι την αντίδρασή τους, εξέδωσαν οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία, εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας, και ως μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, ως κοινό διατλαντικό συμφέρον.

«Οι απειλές για την επιβολή δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής σπειροειδούς πορείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά στη δήλωση.

Σκληρή απάντηση της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. αναμένεται να δώσει σκληρή απάντηση, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν τις δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων.

Μάλιστα με πρωτοβουλία της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε. σήμερα, Κυριακή (18/1), στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), συγκαλείται έκτακτο συμβούλιο μεταξύ των μόνιμων αντιπροσώπων των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα, καθώς βλέπουν μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και ένα νέο ρήγμα στη διατλαντική συμμαχία.

Πολλοί ευρωβουλευτές μάλιστα δήλωσαν ότι δεν θα προχωρήσουν στην επικύρωση της συμφωνίας για τους δασμούς, στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ. Γεγονός που σημαίνει ότι οι δασμοί 0% στα προϊόντα των ΗΠΑ πρέπει να τεθούν σε αναμονή.

Επίσης, εξετάζουν το ισχυρό εργαλείο κατά του εξαναγκασμού. Πρόκειται για ένα νομικό εργαλείο που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ από την Ε.Ε., που της επιτρέπει να αντιδρά σε τρίτες χώρες όταν εκείνες ασκούν οικονομικό ή εμπορικό εξαναγκασμό, προς ένα κράτος μέλος ή προς την ίδια την Ε.Ε.

Αυτό προβλέπει τι θα αποφασίσουν για τα αντίμετρα, αλλά και την πολιτική οδό που θα ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη.

Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών προειδοποίησαν ότι τυχόν επιβολή δασμών θα υπονομεύσει τις διατλαντικές σχέσεις, λέγοντας μάλιστα απευθυνόμενοι προς τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην επιβολή δασμών προς τα οκτώ κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα ενότητας και τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και αφοσιωμένη στην προάσπιση της κυριαρχίας της.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα πολύ σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, όπου κι αν αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση, και φυσικά ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών-μελών της ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε την ανάπτυξη ευρωπαϊκού στρατιωτικού προσωπικού, δηλώνοντας ότι «η προγραμματισμένη από τη Δανία άσκηση, που διεξήχθη με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν απειλεί κανέναν».

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα ενείχαν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής κλιμάκωσης», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law. They are essential for Europe and for the international community as a whole. We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

Από την πλευρά της η ύπατη εκπρόσωπος, Κάγια Κάλας σημειώνει ότι οι δασμοί αυτοί του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους σημαίνει ότι θα παίξουν το παιχνίδι της Κίνας αλλά και της Ρωσίας.

«Η Κίνα και η Ρωσία θα τρίβουν τα χέρια τους», δήλωσε επίσης στο X η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. «Αυτοί είναι που επωφελούνται από τις διαιρέσεις μεταξύ των Συμμάχων. Αν η ασφάλεια της Γροιλανδίας βρίσκεται σε κίνδυνο, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ», τόνισε.

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία», πρόσθεσε.

China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies. If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO. Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity. We also… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 17, 2026

Κύκλοι προσκείμενοι στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατία,ς ανέφεραν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων κρατών που ασκούν οικονομικές πιέσεις στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις μετά τις δασμολογικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ίδιοι κύκλοι σημείωναν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ο Γάλλος πρόεδρος θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους του «με στόχο τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στις απαράδεκτες δασμολογικές απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η αμερικανική προσέγγιση των πραγμάτων θέτει το ερωτήματα αναφορικά με την εγκυρότητα της συμφωνίας για τους δασμούς στην οποία κατέληξαν το περασμένο καλοκαίρι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ.

Τέλος γαλλικές διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιποίνων δεν απαιτείται ομοφωνία των κρατών μελών – αλλά ειδική πλειοψηφία, και ότι μέσω αυτού του μηχανισμού μπορούν να υιοθετηθούν αποφάσεις σχετικές με επενδυτικού χαρακτήρα σχέδια, όπως και με τη συμμετοχή εταιρειών τρίτων κρατών στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών προμηθειών.

Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι 15 Γερμανοί στρατιώτες που συμμετείχαν στην πολυεθνική δύναμη των οκτώ χωρών, ενημέρωσαν την τοπική κυβέρνηση ότι αποχωρούν και ήδη βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Νουούκ και αναχωρούν με προορισμό τη Γερμανία.

Η συγκεκριμένη κίνηση ίσως δείχνει η στάση που θα κρατήσουν οι Γερμανοί.

Νωρίτερα, πάντως, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Λαρς Κλίνγκμπεϊλ είχε δηλώσει ότι το Βερολίνο και οι Ευρωπαίοι εταίροι της δεν θα «εκβιαστούν» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γερμανία θα τείνει πάντα το χέρι στις ΗΠΑ για να βρουν κοινές λύσεις, αλλά το Βερολίνο δεν μπορεί να συμφωνήσει με την Ουάσιγκτον σε αυτό το σημείο, δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ σε ανακοίνωσή του.

«Και έτσι το μήνυμα είναι πολύ σαφές: δεν θα εκβιαζόμαστε και θα υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση», πρόσθεσε.

Ευχαριστεί τις ευρωπαϊκές χώρες η Γροιλανδία – Αποφασισμένη να μην υποκύψει

Η Γροιλανδία ευχαρίστησε τις ευρωπαϊκές χώρες την Κυριακή για τη διατήρηση της υποστήριξής τους.

Την ίδια ώρα, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ξεκαθαρίζει ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να λυγίσει υπό την πίεση των απειλών για δασμούς.

Σε γραπτή της απάντηση προς το πρακτορείο Ritzau, η Δανή πρωθυπουργός τονίζει:

«Το Βασίλειο της Δανίας απολαμβάνει ισχυρή στήριξη. Παράλληλα, καθίσταται πλέον ακόμη πιο σαφές ότι πρόκειται για ζήτημα που εκτείνεται πολύ πέρα από τα δικά μας εθνικά σύνορα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε ότι θα επισκεφθεί το Όσλο την Κυριακή και στη συνέχεια το Λονδίνο και τη Στοκχόλμη τις επόμενες ημέρες, για να συζητήσει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού, της παρουσίας και της αποτρεπτικής δύναμης των χωρών του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

«Αυτό που έχουν κοινό οι χώρες μας είναι ότι όλοι συμφωνούμε ότι ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην Αρκτική πρέπει να ενισχυθεί, και ανυπομονώ να συζητήσω πώς», ανέφερε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε μία δήλωση.