Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι σε δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα (26/2) προέτρεψε τη Δύση να εντείνει την στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στους Ρώσους εισβολείς, ώστε να διασφαλίσει πως ο πόλεμος δεν θα εξαπλωθεί αλλού στην Ευρώπη.

Μάλιστα, υπογράμμισε τρία σημεία κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο Atlantic Council της Ουάσινγκτον: την στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, την επένδυση σε έναν μηχανισμό ασφαλείας για την αποτροπή, καθώς και την εμβάθυνση συμμαχιών για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης ειρήνης «από θέση ισχύος».

«Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά τα βήματα όχι για να κλιμακώσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά για να αποτρέψουμε μια ακόμη μεγαλύτερη παγκόσμια σύρραξη, η οποία αυτήν τη στιγμή πλησιάζει όλο και πιο κοντά στα σύνορά μας», είπε ο Σικόρσκι.

Επίσης, ο πολωνός ΥΠΕΞ κάλεσε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, να προχωρήσει τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει πακέτο βοήθειας προς το Κίεβο, το οποίο φτάνει τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Εάν η Αμερική δεν μπορεί να συμπορευθεί με την Ευρώπη, ώστε να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να απωθήσει τον Πούτιν, φοβάμαι πως η “οικογένειά μας των δημοκρατικών εθνών” θα αρχίσει να διαλύεται», προειδοποίησε.

💬 Helping 🇺🇦 by defeating Putin is the right thing to do in the broadest sense of the word. It is morally sound, strategically wise, militarily justified and economically beneficial. It outweighs politics. It transcends partisanship.

| FM @sikorskiradek at @AtlanticCouncil pic.twitter.com/vdmbSxiS7A

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) February 26, 2024