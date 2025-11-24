Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση ειδικών επιχειρήσεων με την επωνυμία ΤΑΜΣ «SILVER SPEAR – 2025», η οποία συνδιοργανώθηκε από την Εθνική Φρουρά και τις Ένοπλες Δυνάμεις της Αρμενίας.

Σημειώνεται πως η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος διμερούς αμυντικής συνεργασίας της Κύρπου και της Αρμενίας.

Σκοπός της, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, ήταν η συνεκπαίδευση σε αντικείμενα ειδικών επιχειρήσεων και περιέλαβε μεταξύ άλλων εκτέλεση βολών μάχης, εκπαίδευση στον πύργο αναρρίχησης και αντικείμενα Α΄ Βοηθειών πεδίου μάχης.

Η άσκηση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στο προσωπικό ειδικών επιχειρήσεων της Εθνικής Φρουράς, να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχο προσωπικό της Αρμενίας, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαλειτουργικότητα και αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.