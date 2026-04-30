Οι εορτασμοί για την Ημέρα Απελευθέρωσης της Ιταλίας στη Γένοβα, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την παρουσία της Δημάρχου Σίλβια Σάλις, η οποία συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον στη δημόσια ζωή της χώρας.

Η Δήμαρχος συμμετείχε στις εκδηλώσεις στην Piazza Matteotti, όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε μήνυμα για την επέτειο, ενώ έδωσε το «παρών» και στις εκδηλώσεις μνήμης, όπου ακούστηκε και το ιστορικό τραγούδι «Bella Ciao».

Η παρουσία της συνοδεύτηκε από ανανεωμένη συζήτηση γύρω από τον πιθανό ρόλο της στην κεντρική πολιτική σκηνή της Ιταλίας, όπου κυριαρχεί η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η πορεία της Σάλις ξεκίνησε από τον αθλητισμό, όπου διακρίθηκε σε διεθνές επίπεδο, πριν στραφεί στη δημόσια διοίκηση. Το 2021 ανέλαβε ρόλο στην Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ το 2025 εξελέγη Δήμαρχος Γένοβας, επικρατώντας του υποψηφίου της δεξιάς.

Η εκλογή της θεωρήθηκε από πολλούς ως ένδειξη πολιτικής ανανέωσης, καθώς προέρχεται εκτός του παραδοσιακού κομματικού μηχανισμού και διατηρεί ένα ευρύτερο, συνθετικό προφίλ.

Σε μια περίοδο όπου η ιταλική πολιτική σκηνή αναζητά νέα πρόσωπα, η Σάλις παρουσιάζεται ως μια διαφορετική περίπτωση, με έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα, θεσμικό λόγο και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η δημόσια εικόνα της συνδυάζει εμπειρία, επικοινωνιακή άνεση και μετριοπαθή πολιτική στάση, στοιχεία που την καθιστούν μια ενδιαφέρουσα παρουσία πέρα από το τοπικό επίπεδο.

Η σύγκριση με τη Τζόρτζια Μελόνι τίθεται συχνά στη δημόσια συζήτηση, καθώς εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις. Από τη μία πλευρά, η Μελόνι εκφράζει έναν πιο συντηρητικό πολιτικό λόγο, ενώ η Σάλις προβάλλεται ως εκπρόσωπος ενός πιο προοδευτικού και κοινωνικά προσανατολισμένου προφίλ.

Παρά τις συγκρίσεις, η πορεία της Δημάρχου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κατά πόσο θα επιδιώξει ρόλο σε εθνικό επίπεδο στο μέλλον.