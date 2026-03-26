Σημαντική αύξηση στον αριθμό των πυρηνικών όπλων έτοιμων για χρήση καταγράφηκε τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με την έκθεση Nuclear Weapons Ban Monitor της ΜΚΟ Norwegian People’s Aid σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς, ιδιαίτερα ανησυχητική.

Σύμφωνα με την έκθεση, εννέα κράτη διαθέτουν σήμερα πυρηνικά όπλα: Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Ισραήλ και Βόρεια Κορέα.

Στις αρχές του 2026, τα κράτη αυτά κατείχαν συνολικά 12.187 πυρηνικές κεφαλές, μειωμένες κατά 144 σε σχέση με το 2025. Ωστόσο, ο αριθμός των διαθέσιμων προς χρήση κεφαλών αυξάνεται συνεχώς, φτάνοντας τις 9.745 τον περασμένο χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 135.000 βομβών της ισχύος της βόμβας της Χιροσίμα του 1945, που είχε σκοτώσει περίπου 140.000 ανθρώπους.

Το 40% των κεφαλών, δηλαδή 4.012 όπλα, ήταν στα τέλη του 2025 τοποθετημένα σε βαλλιστικούς πυραύλους, κινητούς εκτοξευτές, υποβρύχια ή βάσεις βομβαρδιστικών αεροσκαφών, αριθμός αυξημένος κατά 108 σε σχέση με το 2024.

«Η συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των τοποθετημένων κεφαλών αυξάνει τους κινδύνους ταχείας κλιμάκωσης, σφαλμάτων εκτίμησης και ακούσιας χρήσης», προειδοποιεί ο Hans Kristensen, διευθυντής του Nuclear Information Project στην FAS. Η ICAN χαρακτηρίζει την κατάσταση «πιο επικίνδυνη για όλους μας».

Η έκθεση τονίζει ότι η αύξηση των πυρηνικών όπλων έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης συγκρούσεων στην Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η αποσάθρωση του καθεστώτος αφοπλισμού και μη διασποράς, κυρίως μετά την εκπνοή της συνθήκης New Start.

Οι πυρηνικές δυνάμεις συνεχίζουν μαζικές επενδύσεις για εκσυγχρονισμό και επέκταση των οπλοστασίων τους, με 33 κράτη «υπό την ομπρέλα» τους να υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Όπως επισημαίνει η Melissa Parke, διευθύντρια της ICAN, «δεν υπάρχει καταφύγιο κάτω από μία πυρηνική ομπρέλα, και τα κράτη που ισχυρίζονται ότι τα όπλα εγγυώνται την ασφάλειά τους πρέπει να το αντιληφθούν».