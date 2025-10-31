Στην Αίγυπτο θα μεταβεί σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου το απόγευμα να παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά κ. Συμεών.

Η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στην ιστορική Μονή θα λάβει χώρα λίγες μέρες μετά την προαναγγελία της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου που θα ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα της Μονής. Θεωρείτο λοιπόν, εξαιρετικά κρίσιμο να αναλάβει καθήκοντα ο κ. Συμεών, καθώς η Σιναϊτική αδελφότητα θα κληθεί να συμφωνήσει με τη φόρμουλα, στην οποία έχουν καταλήξει κατόπιν μακράς διαπραγμάτευσης η Αθήνα και το Κάιρο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του κ. Συμεών εκπέμπει ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της μονής ως φάρου ορθοδοξίας, με παγκόσμια ακτινοβολία.

Στο Σινά ο κ. Μητσοτάκης θα έχει μια πρώτη γνωριμία με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, ενώ θα συναντηθεί και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο. Στη συνάντηση που θα γίνει με τη Σιναϊτική αδελφότητα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τις βασικές πτυχές της κατ’ αρχήν συνεννόησης που υπάρχει μεταξύ Αθήνας και Καΐρου, καθώς θα πρέπει και αυτή να δώσει το «πράσινο φως».

Παράλληλα αύριο Σάββατο 1η Νοεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα παραβρεθεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum) που θα γίνει στην Γκίζα, ανταποκρινόμενος έτσι στο κάλεσμα του Αιγύπτιου προέδρου Αλ Σίσι.

Τέλος, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

