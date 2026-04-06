Ιστορική μέρα η σημερινή καθώς το πλήρωμα του Artemis II θα επιχειρήσει να δει την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Η ΝΑΣΑ έφτιαξε ένα βίντεο που προϊδεάζει για όσα θα αντικρύσουν οι αστροναύτες στη διάρκεια της επτάωρης σεληνιακής πτήσης τους σήμερα Μεγάλη Δευτέρα.

Η NASA μοιράστηκε την Κυριακή το βίντεο των 28 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης για την κατάσταση της αποστολής Artemis II στο Διαστημικό Κέντρο Johnson στο Χιούστον.

«Αυτή η οπτικοποίηση έχει σχεδιαστεί για να σας δείξει τι ακριβώς θα δουν οι αστροναύτες του Artemis II έξω από το παράθυρό τους κατά τη διάρκεια της σεληνιακής τους πτήσης», πρόσθεσε ο οργανισμός σε μια ανάρτηση στο X.

Το βίντεο, που παρουσιάζεται από την οπτική γωνία ενός αστροναύτη, απεικονίζει το πλήρωμα να πετάει δίπλα από μια σχεδόν πλήρως φωτισμένη πλευρά της Σελήνης, στη συνέχεια να περνάει πίσω από τη σκοτεινή πλευρά της πριν επανεμφανιστεί στην gnvst;h πλευρά.

Κατά τη διάρκεια αυτού του περάσματος, η Γη θα εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο του διαστημοπλοίου για περίπου 40 λεπτά, δημιουργώντας ένα μπλακ άουτ στις επικοινωνίες και βυθίζοντας το πλήρωμα σε ένα σκοτάδι σαν έκλειψη.

Η NASA εξήγησε ότι η προεπισκόπηση ήταν δυνατή τώρα που ο οργανισμός έχει μια σαφέστερη κατανόηση της τροχιάς του πληρώματος και της κίνησης του ηλιακού συστήματος κατά τη διάρκεια της αποστολής.

«Τώρα που το πλήρωμα βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Σελήνη, γνωρίζουμε επιτέλους ακριβώς ποια μέρη της σεληνιακής επιφάνειας θα φωτίζονται από τον ήλιο κατά την πλησιέστερη προσέγγισή τους, και δεκάδες επιστήμονες εργάζονται σκληρά στα πίσω δωμάτια του Mission Control στο Χιούστον», ανέφερε ο οργανισμός.

Δείτε το βίντεο της NASA: