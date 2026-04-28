Στο αμερικανικό Κογκρέσο θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, ο βασιλιάς Κάρολος, όπου θα παραχωρήσει ομιλία, μεταφέροντας ένα μήνυμα ενότητας μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου. Στόχος η προώθηση της «ειδικής σχέσης» των δύο πλευρών, σε μια περίοδο που παρατηρείται ένταση στις διμερείς σχέσεις, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο βασιλιάς της Αγγλίας, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα, πραγματοποιεί επίσημη τετραήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ στη σκιά της ρήξης στη σχέση του προέδρου Τραμπ με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, με στόχο να υπογραμμίσουν τους στενούς δεσμούς που σφυρηλατήθηκαν μεταξύ της Βρετανίας και της πρώην αποικίας της κατά τα 250 χρόνια από την ανεξαρτητοποίησή της.

Η ομιλία του βασιλιά στο Κογκρέσο αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας). Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης εκφωνεί ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο μετά τη μητέρα του Καρόλου, τη βασίλισσα Ελισάβετ II, η οποία το 1991 είχε απευθυνθεί και στα δύο Σώματα της Βουλής.

Η ομιλία αυτή είναι η σημαντικότερη πτυχή της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο.

Αναμένεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά, σύμφωνα με πηγή των Ανακτόρων και να περιλαμβάνει αναφορές στο ΝΑΤΟ, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παρότι έχει γραφτεί έπειτα από διαβούλευση με τη βρετανική κυβέρνηση, μεγάλο μέρος της διατύπωσης και του ύφους ανήκει στον ίδιο τον Κάρολο, επισήμανε η πηγή.

Το βασικό της μήνυμα θα είναι επικεντρωμένο στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες και σε αυτήν θα τονίζεται ότι μαζί μπορούν να προωθήσουν την παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία, υπερασπιζόμενες τις κοινές τους αξίες.

Παρά τις σποραδικές διαφωνίες τους, ο βασιλιάς αναμένεται να πει: «Ξανά και ξανά οι δύο χώρες μας έβρισκαν πάντα τρόπους να ενώσουν τις δυνάμεις τους» και προβλέπεται να χαρακτηρίσει τη συνεργασία τους «μια από τις μεγαλύτερες συμμαχίες στην ανθρώπινη ιστορία», είπε η πηγή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θαυμαστής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, έχει συχνά χαρακτηρίσει «σπουδαίο άνδρα» τον Κάρολο, αλλά έχει ωστόσο συγκρουστεί με την κυβέρνηση του Στάρμερ.

Ο Στάρμερ ευελπιστεί η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου να ενισχύσει την υπερατλαντική σχέση, η οποία έχει πληγεί τους τελευταίους μήνες.

Η επίσκεψη, η οποία έχει προγραμματιστεί πριν από καιρό, πραγματοποιείται στον απόηχο της έντασης στις διμερείς σχέσεις με αφορμή τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν μετά την κριτική που άσκησε ο Τραμπ στο Λονδίνο επειδή αρνήθηκε να στηρίξει τον πόλεμο.

Παρότι ο Τραμπ έχει χαλαρώσει την αρνητική του κριτική προς τη Βρετανία τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την αντίδρασή της στον πόλεμο στο Ιράν, ένα εσωτερικό e-mail του Πενταγώνου αναφέρεται στο ενδεχόμενο επανεξέτασης της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την κυριαρχία της Βρετανίας στα Νησιά Φόκλαντ ως τιμωρία για την έλλειψη υποστήριξης, δημιουργώντας για άλλη μια φορά ένταση στις διμερείς τους σχέσεις.

Η επίσκεψη ξεκίνησε τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, όταν το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας συναντήθηκε με τον Τραμπ και την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, για τσάι σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ακολούθησε πάρτι στον κήπο της κατοικίας του Βρετανού πρέσβη, όπου το βασιλικό ζεύγος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επικεφαλής από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, με κοσμικούς της Ουάσινγκτον και με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα τιμήσει τα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενόψει της 25ης επετείου, ενώ η βασίλισσα Καμίλα θα παραστεί σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του φανταστικού χαρακτήρα «Γουίνι το Αρκουδάκι», πρωταγωνιστή των ομότιτλων παιδικών βιβλίων.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί στη Βιρτζίνια, όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με πρόσωπα που ασχολούνται με έργα για την προστασία της φύσης, σε μια αναφορά στον 50ετή ακτιβισμό του για το περιβάλλον.