Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο Βατικανό, εν όψει της τελετής ενθρόνισης του νέου Πάπα, κατά την οποία ο Λέων ΙΔ’ θα αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του.

Μάλιστα, λίγο πριν την επίσημη έναρξη της θητείας του, ο Πάπας Λέων απευθύνει και πάλι έκκληση για τον τερματισμό των πολέμων σε Ουκρανία και Γάζα και μήνυμα κατά των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Πρέπει να χτίσουμε έναν κόσμο όπου όλοι θα ζουν με αξιοπρέπεια, αλήθεια, δικαιοσύνη και ειρήνη. Ελπίζω πως αυτό θα συμβεί παντού, ξεκινώντας από αυτούς που υποφέρουν περισσότερο, στην Ουκρανία και στους Αγίους Τόπους», δήλωσε ο Λέων.

Σήμερα αξιωματούχοι απ’ όλο τον κόσμο θα παραστούν στην τελετή ενώ ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν διεργασίες για συζήτηση στο περιθώριο της τελετής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με επίκεντρο το Ουκρανικό.

Επικεφαλής την αντιπροσωπίας των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Μάλιστα ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε με καρδιναλίους μεταξύ των οποίων και το Νο 2 του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν.

🚨 NEW: VP JD Vance and Second Lady Usha Vance arrive in Rome to attend American Pope Leo XIV’s inaugural mass

I swear, this administration NEVER sleeps 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/IV21VU0ku6

