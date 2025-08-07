«Πράσινο φως» για πλήρη κατάληψη της Γάζας αναμένεται να ζητήσει σήμερα Πέμπτης 07/08 ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από το Υπουργικό Συμβούλιο, που συγκαλεί στο Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, στα ισραηλινά ΜΜΕ ήδη έχει αρχίσει να διαρρέει το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο και το οποίο δείχνει να είναι ένας συμβιβασμός με τους στρατηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), οι οποίο φέρονται να διαφωνούσαν σε μία πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Καναλιού 12, το σχέδιο εστιάζει αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση, το Ισραήλ θα εκδώσει εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας — που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας — προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση στη δεύτερη φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην οποία θα ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού, ο αριθμός των σημείων διανομής τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί από τέσσερα σε 16, αν και το δίκτυο δεν διευκρίνισε εάν όλα τα σημεία θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η έκθεση στην οποία αναφέρεται το Κανάλι 12, σημειώνει ότι αυτή η επέκταση του συστήματος της ανθρωπιστικής βοήθειας θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Ο στόχος σύμφωνα με την έκθεση είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς και η πόλη της Γάζας να βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Τα πέντε σημεία του σχεδίου Νετανιάχου

Πλήρης πολιορκία – περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών στρατοπέδων για την απομόνωση της περιοχής και την απομόνωση των μαχών. Μαζικά πυρά – η χρήση σημαντικής ισχύος πυρός για τη διάβρωση των εχθρικών δυνατοτήτων και την προετοιμασία της περιοχής για πεζή είσοδο. Περιορισμοί στην κίνηση – στοχευμένες και ελεγχόμενες είσοδοι με την πάροδο του χρόνου, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για τη ζωή των ομήρων και ελαχιστοποιώντας τη βλάβη στις δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Εξάντληση της υπάρχουσας δύναμης – Το σχέδιο δίνει έμφαση στην ορθή αξιοποίηση της δομής δυνάμεων και του τακτικού σχεδιασμού των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, υπό το πρίσμα της φθοράς των μαχητών και των προκλήσεων στην καταλληλότητα των εργαλείων. Αποφυγή παγίδων – Αυστηρή προσοχή στο να μην εμπλακούν οι στρατιωτικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος στην καρδιά της πόλης της Γάζας, η οποία θεωρείται γεμάτη παγίδες και εκρηκτικά, αποτρέποντας παράλληλα πιθανή βλάβη στους ομήρους.

Διαφωνίες στο εσωτερικό των IDF και φόβοι για μοντέλο «τύπου Βιετνάμ»

Η επιχείρηση φέρεται να έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, όχι μήνες, και φαίνεται να αποτελεί συμβιβασμό με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος ήταν αντίθετος σε μια πλήρη επίθεση, περιορίζοντας αρχικά την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας και καθυστερώντας έτσι την πλήρη κατάληψη.

Μια ξεχωριστή έκθεση από το Ynet αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να εμπλέξει τέσσερις έως πέντε μεραρχίες των IDF. Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί περαιτέρω προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, ενώ θα πραγματοποιηθούν ελιγμοί σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς.

Το Κανάλι 12 προσέθεσε ότι το σχέδιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους, οι οποίοι υπάρχουν φόβοι πως μπορεί να εκτελεστούν από τη Χαμάς εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν τις περιοχές όπου κρατούνται — όπως συνέβη με έξι Ισραηλινούς ομήρους που σκοτώθηκαν τον Αύγουστο του 2024.

Ο Νετανιάχου θα επιδιώξει «λευκή επιταγή»

Σύμφωνα με το δίκτυο, το σχέδιο έχει δύο κύριους στόχους: να πιέσει τη Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους και να ευθυγραμμιστεί ενδεχομένως με ένα προτεινόμενο πλαίσιο συμφωνίας, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Παρόλο που το Ισραήλ μπορεί να διακόψει τις επιχειρήσεις εάν προχωρήσει αυτό το πλαίσιο, οι αξιωματούχοι το θεωρούν απίθανο, προσθέτει το Κανάλι 12.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εξουσιοδότηση για τον εαυτό του και τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ώστε να λάβουν επιχειρησιακές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων σταδιακών μέτρων.

Το Κανάλι 12 επαναλαμβάνει ότι ο Ζαμίρ και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατά του σχεδίου, αναφέροντας τα όσα φέρεται να έχει δηλώσει ο επικεφαλής των IDF σε συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών: «Η κατάκτηση της Λωρίδας θα σύρει το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα — αναλαμβάνοντας την ευθύνη για δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους, απαιτώντας μια επιχείρηση εκκαθάρισης που θα διαρκέσει χρόνια, εκθέτοντας τους στρατιώτες σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, θέτοντας σε κίνδυνο τους ομήρους».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε επίσης στο Κανάλι 12: «Μπαίνουμε σε ένα μοντέλο Βιετνάμ — με τα μάτια μας ορθάνοιχτα».