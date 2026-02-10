Σοκαριστικές λεπτομέρειες για την κακοποίηση ανηλίκων συνεχίζουν να έρχονται στο φως, μετά από το πρόσφατο άνοιγμα νέων φακέλων, του σκανδάλου Έπσταϊν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στα καταγεγραμμένα θύματα, φέρεται να περιλαμβάνεται ακόμη και ένα κοριτσάκι μόλις εννέα ετών, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για εμπλοκή ανώτατου αξιωματούχου ξένης κυβέρνησης και στοιχεία που εφόσον επιβεβαιωθούν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς τριγμούς ακόμη και στη Βρετανική μοναρχία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Μέριλαντ, Τζέιμι Ράσκιν, δήλωσε στο αμερικανικό Κογκρέσο ότι «είναι αποτρόπαιο και βαθιά σοκαριστικό να διαβάζει κανείς για θύματα που είναι ανήλικα παιδιά».

Όπως ανέφερε, στα αρχεία καταγράφονται κορίτσια ηλικίας 15, 14 και 10 ετών, ενώ υπάρχει και αναφορά σε κοριτσάκι μόλις 9 ετών.

 

 

 

 

Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί βουλευτές Τόμας Μάσι και Ρο Κάνα, που εδώ και μήνες πιέζουν για τη δημοσιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων από τους σχετικούς φακέλους, αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον έξι άνδρες εμφανίζονται να εμπλέκονται ποινικά στην υπόθεση. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των εγγράφων παραμένει ακόμη λογοκριμένο.

 


Σύμφωνα με τον Μάσι, στα αρχεία περιλαμβάνεται και άτομο που κατέχει υψηλό αξίωμα σε ξένη κυβέρνηση. Από την πλευρά της, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή.

 


Η Μάξγουελ, βρετανικής καταγωγής, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις, επικαλούμενη την πέμπτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα κάποιου να μη μιλήσει ώστε να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε μετά το πέρας της διαδικασίας: «Όπως αναμενόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις».

«Μόνο με προεδρική χάρη θα μιλούσε»

Ο Κόμερ πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Μάξγουελ θα δεχόταν να καταθέσει μόνο εάν της χορηγούνταν προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στην προσέλκυση και εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του Έπσταϊν.

 

 

«Είχαμε πλήθος ερωτήσεων τόσο για τα εγκλήματα που διέπραξαν εκείνη και ο Έπσταϊν όσο και για την ύπαρξη πιθανών συνεργών. Στόχος μας είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη στους επιζώντες», υπογράμμισε ο Κόμερ.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική βουλευτής Μελάνι Στάνσμπερι τόνισε: «Δεν έχουμε τελειώσει μαζί της. Αυτή ήταν μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εξασφαλίσει προεδρική χάρη κρατώντας το στόμα της κλειστό, και δεν θα επιτρέψουμε αυτή η σιωπή να συνεχιστεί».

