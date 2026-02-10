Σοκαριστικές λεπτομέρειες για την κακοποίηση ανηλίκων συνεχίζουν να έρχονται στο φως, μετά από το πρόσφατο άνοιγμα νέων φακέλων, του σκανδάλου Έπσταϊν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στα καταγεγραμμένα θύματα, φέρεται να περιλαμβάνεται ακόμη και ένα κοριτσάκι μόλις εννέα ετών, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για εμπλοκή ανώτατου αξιωματούχου ξένης κυβέρνησης και στοιχεία που εφόσον επιβεβαιωθούν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς τριγμούς ακόμη και στη Βρετανική μοναρχία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Μέριλαντ, Τζέιμι Ράσκιν, δήλωσε στο αμερικανικό Κογκρέσο ότι «είναι αποτρόπαιο και βαθιά σοκαριστικό να διαβάζει κανείς για θύματα που είναι ανήλικα παιδιά».

Όπως ανέφερε, στα αρχεία καταγράφονται κορίτσια ηλικίας 15, 14 και 10 ετών, ενώ υπάρχει και αναφορά σε κοριτσάκι μόλις 9 ετών.

BREAKING: Rep. Jamie Raskin, after reviewing non-redacted Epstein files, says trump LIED about Epstein being barred from Mar-a-Lago. He said the delay in releasing the files is that trump’s DOJ is engaged in a coverup, trying to “sweep the whole thing under the rug.”🚨 pic.twitter.com/0bDp2rSAio — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) February 9, 2026

🚨⚡️ BREAKING: Rep. Jamie Raskin says Epstein documents reviewed at DOJ show evidence of victims as young as 9 years old — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) February 9, 2026

Την ίδια στιγμή, οι Δημοκρατικοί βουλευτές Τόμας Μάσι και Ρο Κάνα, που εδώ και μήνες πιέζουν για τη δημοσιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων από τους σχετικούς φακέλους, αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον έξι άνδρες εμφανίζονται να εμπλέκονται ποινικά στην υπόθεση. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των εγγράφων παραμένει ακόμη λογοκριμένο.

EPSTEIN: DOJ covering up the cover-up. Failed to redact the names, details, and photographs of abused children but DID redact the names of powerful, rich, republican donors and white men who abused them. Disgusting. pic.twitter.com/AAZ4YYRJc2 — Mark Chadwick (@mchadwick77) February 10, 2026



Σύμφωνα με τον Μάσι, στα αρχεία περιλαμβάνεται και άτομο που κατέχει υψηλό αξίωμα σε ξένη κυβέρνηση. Από την πλευρά της, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή.

𝐓𝐮𝐬𝐥𝐚, 𝐄𝐩𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝 𝐒𝐞𝐱 𝐀𝐛𝐮𝐬𝐞 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐂𝐥𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐃𝐨𝐨𝐫𝐬. 𝐈𝐫𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐁𝐞 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐑𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐡𝐚𝐦 𝐓𝐲𝐩𝐞 𝐒𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 In an opinion piece in the Irish Daily Mail, Mary… pic.twitter.com/rJ21kG8hv8 — ABC for Justice (@AllianceBirth) February 10, 2026



Η Μάξγουελ, βρετανικής καταγωγής, αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις, επικαλούμενη την πέμπτη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που προστατεύει το δικαίωμα κάποιου να μη μιλήσει ώστε να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε μετά το πέρας της διαδικασίας: «Όπως αναμενόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις».

«Μόνο με προεδρική χάρη θα μιλούσε»

Ο Κόμερ πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Μάξγουελ θα δεχόταν να καταθέσει μόνο εάν της χορηγούνταν προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στην προσέλκυση και εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών για λογαριασμό του Έπσταϊν.

Another video related to Epstein scandal All children seen in this video are estimated to be under 14 years old, which served to prominent figures like Trump and Bill Gates.#EpsteinFiles #Epstein #EpsteinTrumpFiles pic.twitter.com/GsZAlXmRpf — Priyanka kumari (@Priyank22916194) February 2, 2026

«Είχαμε πλήθος ερωτήσεων τόσο για τα εγκλήματα που διέπραξαν εκείνη και ο Έπσταϊν όσο και για την ύπαρξη πιθανών συνεργών. Στόχος μας είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη στους επιζώντες», υπογράμμισε ο Κόμερ.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική βουλευτής Μελάνι Στάνσμπερι τόνισε: «Δεν έχουμε τελειώσει μαζί της. Αυτή ήταν μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εξασφαλίσει προεδρική χάρη κρατώντας το στόμα της κλειστό, και δεν θα επιτρέψουμε αυτή η σιωπή να συνεχιστεί».