Η Γκισλέιν Μάξγουελ , η πρώην σύντροφος του Τζέφρι Έπσταϊν, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις νομοθετών της Βουλής των Αντιπροσώπων σε κατάθεσή της τη Δευτέρα 9/2, αλλά ανέφερε ότι εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τερμάτιζε την ποινή φυλάκισής της, θα είναι πρόθυμη να καταθέσει ότι ούτε αυτός ούτε ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχαν κάνει κάτι κακό στις συναντήσεις τους με τον Έπσταϊν.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής ήθελε η Μάξγουελ να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης από την ομοσπονδιακή φυλακή στο Τέξας όπου εκτίει ποινή 20 ετών για σωματεμπορία, αλλά εκείνη επικαλέστηκε τα δικαιώματά της που απορρέουν από την Πέμπτη Τροποποίηση του Συντάγματος για να αποφύγει να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα ήταν αυτοενοχοποιητικές.

Ντυμένη τη στολή της φυλακής και καθισμένη σε ένα τραπέζι συνεδριάσεων με ένα μπουκάλι νερό, η Μάξγουελ επανειλημμένα επικαλούνταν «το δικαίωμά μου στη σιωπή, όπως απορρέει από την Πέμπτη Τροπολογία», όπως δείχνει βίντεο που δόθηκε αργότερα στη δημοσιότητα από την επιτροπή.

Η Μάξγουελ έχει τεθεί υπό νέο έλεγχο, καθώς οι νομοθέτες προσπαθούν να διερευνήσουν πώς ο Έπσταϊν, κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια για χρόνια.

Με την υπόθεση Έπσταϊν να συνταράσσει σχεδόν την παγκόσμια Ελίτ, όπου μεγαλοστελέχη εταιριών, πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι κυβερνήσεων να βρίσκονται εμπλεκόμενοι, οι νομοθέτες αναζητούν οποιονδήποτε είχε σχέση με τον Έπσταϊν ειδικότερα στις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Μέχρι στιγμής, οι αποκαλύψεις έχουν δείξει ότι τόσο ο Τραμπ όσο και οι Κλίντον πέρασαν χρόνο με τον Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χωρίς όμως να έχουν κατηγορηθεί για κάποια κακοποιητική πράξη

Με πληροφορίες από: Associated Press