Η υπόθεση που συνδέει τον πρώην Υπουργό και διπλωμάτη λόρδο Πίτερ Μάντελσον με τον Αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο εκτεταμένους «πολιτικούς σεισμούς» στη σύγχρονη βρετανική πολιτική.

Τις τελευταίες ημέρες, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου πραγματοποίησε εφόδους σε δύο ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον Μάντελσον, στην περιοχή του Camden και στην Κομητεία Wiltshire, στο πλαίσιο ερευνών για πιθανή παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Μία κατηγορία που στην πράξη ισοδυναμεί με το ενδεχόμενο να διέρρευσε ευαίσθητες πληροφορίες στην Αμερική, πριν από σχεδόν, δύο δεκαετίες.

Η αστυνομική έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, γίνεται μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοσίευση εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ένα αρχείο εκατομμυρίων σελίδων που έχει πυροδοτήσει ελέγχους, καταγγελίες και πολιτικό θόρυβο στις ΗΠΑ, στη Βρετανία, αλλά και στη Νορβηγία.

Τι φέρεται να κάνει ο Μάντελσον

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Μάντελσον, ενώ υπηρετούσε ως Υπουργός Επιχειρήσεων στην Κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, γύρω στο 2009, είχε τακτική ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Έπσταϊν.

Σε αυτή την επικοινωνία περιλαμβάνονται μηνύματα για την οικονομική πολιτική του Ηνωμένου βασιλείου, όπως εσωτερικά σχέδια φορολόγησης και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που ενδέχεται να ήταν δυνατόν να επηρεάσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα, τραπεζικές μεταφορές ύψους περίπου 75 χιλιάδων δολαρίων (54 χιλιάδων αγγλικών λιρών) από τον Έπσταϊν σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον Μάντελσον και τον τότε σύντροφό του, εμφανίζονται στα αρχεία, κάτι που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται ή δεν αναγνωρίζει.

Πολιτικές επιπτώσεις και αναταράξεις στη Βουλή

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οξύτατες πολιτικές αντιδράσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν και παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος στο να διορίσει τον Μάντελσον πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ, παρά τις προειδοποιήσεις που είχε λάβει για τη σχέση του με τον χρηματιστή.

Ο πρώην Πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, χαρακτήρισε την υπόθεση όχι απλώς πολιτικό λάθος, αλλά προδοσία των θεμελιωδών Αρχών του Κράτους, και σοβαρή απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας. Ένας σχολιασμός που αναζωπυρώνει την πολιτική πίεση στο κόμμα και στον ίδιο τον Στάρμερ.

Ανώτερα στελέχη του Εργατικού Κόμματος και της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει επιπλέον διαφάνεια και δημοσιοποίηση των εγγράφων που αφορούν την διαδικασία διορισμού του Μάντελσον και τις συνομιλίες του με τον Έπσταϊν, ενώ Κοινοβουλευτικές Επιτροπές εξετάζουν να μπλοκάρουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα τεκμήρια, για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Εκκρεμότητες και το μέλλον της υπόθεσης

Μέχρι στιγμής, ο Μάντελσον δεν έχει συλληφθεί, ούτε έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες εναντίον του, αλλά οι αναλυτές εκτιμούν πως η αστυνομική έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκριση «εντός των ημερών» και πιθανώς σε επίσημη ανάκριση υπό όρκο.

Καθώς οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, η υπόθεση τίθεται ολοένα και πιο έντονα στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, από την πολιτική ηγεσία μέχρι τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύτερο κοινό, ανασύροντας μνήμες από παλαιότερες κρίσεις εμπιστοσύνης στην ελίτ και εγείροντας ερωτήματα για την ευθύνη, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των υψηλών αξιωματούχων.

