Νέα έγγραφα του FBI σχετικά με κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία είχαν παραλείψει στην αρχική δημοσιοποίηση των φακέλων του Τζέφρι Έπστιν, δόθηκαν πλέον στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν σύντομα σημειώματα από τρεις διαφορετικές συνεντεύξεις που πραγματοποίησε το FBI με μια γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον χρηματιστή Έπστιν και, όπως υποστηρίζει, από τον τότε επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποκάλυψη αυτή ακολουθεί δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το NBC News, που είχαν επισημάνει την έλλειψη αυτών των εγγράφων από τα διαθέσιμα αρχεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι κάποια έγγραφα είχαν λανθασμένα χαρακτηριστεί ως «διπλότυπα», γεγονός που είχε εμποδίσει την πρόσβασή τους στο κοινό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο Λευκός Οίκος υποστηρίζουν ότι τα αρχεία Έπστιν δεν καταδεικνύουν ευθύνες εναντίον του. Η εκπρόσωπος τύπου του Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι νέες κατηγορίες είναι «απολύτως αβάσιμες» και «χωρίς καμία αξιόπιστη τεκμηρίωση».

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η γυναίκα, που κατάγεται από τη Νότια Καρολίνα, απευθύνθηκε στις αρχές το 2019, μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν. Ισχυρίζεται ότι ο χρηματιστής τη θώπευσε στο Hilton Head Island όταν ήταν 13 ετών, το 1984. Το FBI της είχε πάρει καταθέσειςστις 24 Ιουλίου, 7 Αυγούστου, 20 Αυγούστου και 16 Οκτωβρίου 2019. Στην πρώτη δημοσίευση των αρχείων Έπστιν είχε συμπεριληφθεί μόνο η σύνοψη της πρώτης κατάθεσης, χωρίς αναφορές στον Τραμπ. Οι σημειώσεις από τις τρεις επόμενες καταθέσεις είναι πλέον δημόσιες και περιλαμβάνουν κατηγορίες τόσο κατά του Έπστιν όσο και, όπως καταγγέλλει η ίδια, κατά του Τραμπ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε, ωστόσο, ότι τα έγγραφα μπορεί να περιέχουν αβάσιμες ή μη επαληθευμένες κατηγορίες. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιήθηκε βάσει του νόμου Epstein Files Transparency Act, που υπέγραψε ο Τραμπ το 2025, υπό πίεση μελών του Κογκρέσου από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η διαδικασία περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που έλαβε το FBI από πολίτες, ακόμα και αν περιέχουν ψευδείς ή υπερβολικές αναφορές για τον Τραμπ, κυρίως πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Στο παρελθόν, Τραμπ και Έπστιν κινούνταν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους στη Φλόριντα και τη Νέα Υόρκη και συχνά εμφανίζονταν μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Τραμπ έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι γνώριζε τον Έπστιν όπως όλοι στη Palm Beach, αλλά υποστηρίζει ότι δεν είχε επαφές μαζί του τα τελευταία 15 χρόνια πριν από τη σύλληψή του και ότι αγνοούσε τα εγκλήματα που είχε διαπράξει.

Η δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων, σε συνδυασμό με την πολιτική ιστορία των ΗΠΑ, εύλογα γεννά σκέψεις για το πώς προσωπικά ή πολιτικά σκάνδαλα μπορούν να επηρεάσουν αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής.

Παρόμοια με τον τρόπο που η υπόθεση Λεβίνσκι συνόδευσε και, κατά πολλούς, επισκίασε τις στρατιωτικές ενέργειες του Μπιλ Κλίντον στη Σερβία, οι κατηγορίες εναντίον του Τραμπ και η έντονη δημόσια προσοχή γύρω από αυτές δημιουργούν ένα πλαίσιο που προσκαλεί συγκρίσεις με τις πολεμικές του πρωτοβουλίες, από την επιθετική στάση απέναντι στη Βενεζουέλα μέχρι και την αυξημένη ένταση με το Ιράν.

Η ιστορία φαίνεται να υπενθυμίζει ότι οι προσωπικές και οι πολιτικές κρίσεις ενός ηγέτη σπάνια παραμένουν απομονωμένες από τη σφαίρα της διεθνούς στρατηγικής.

Με πληροφορίες από Sky News