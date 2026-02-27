Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, θα εμφανιστεί σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της έρευνας για τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Έπστιν. Είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος υποχρεώνεται να καταθέσει στο Κογκρέσο κατόπιν κλήτευσης.

Η κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση αποτελεί νίκη για τον βουλευτή Τζέιμς Κόμερ από το Κεντάκι, τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, ο οποίος κέρδισε τη μάχη που διήρκεσε μήνες εναντίον του Μπιλ Κλίντον και της πρώην υπουργού Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να μην καταθέσουν. Ωστόσο, οι Κλίντον τελικά υποχώρησαν μετά από μια υπερκομματική ψηφοφορία στην επιτροπή που πρότεινε να κατηγορηθεί το ζευγάρι για περιφρόνηση του Κογκρέσου λόγω της άρνησής του να καταθέσει.

Η εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον έρχεται μια μέρα μετά την πολυωρή παρουσία της Χίλαρι Κλίντον στην επιτροπή. Σύμφωνα με τους Ρεπουμπλικάνους, η Χίλαρι Κλίντον επανέλαβε πολλές φορές ότι ορισμένες από τις ερωτήσεις που της τέθηκαν θα έπρεπε να απευθύνονται στον σύζυγό της.

«Πάνω από 12 φορές είπε: “Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσετε τον σύζυγό μου”», δήλωσε ο Κόμερ την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έβαλαν τον Κλίντον στο κάδρο των ερευνών

Ο πρώην πρόεδρος έχει εμφανιστεί σε φωτογραφίες με τον Έπστιν, που έχουν δημοσιευτεί τους τελευταίους μήνες και έχει ταξιδέψει μαζί του αρκετές φορές πριν από δεκαετίες, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

Σε ένορκη δήλωση που υπέβαλε στην επιτροπή τον περασμένο μήνα, ο Μπιλ Κλίντον είπε ότι ο χρηματιστής πρόσφερε το ιδιωτικό του αεροπλάνο στον πρώην πρόεδρο, το προσωπικό του και την ομάδα της Μυστικής Υπηρεσίας για την υποστήριξη του φιλανθρωπικού έργου του Ιδρύματος Κλίντον μεταξύ 2002 και 2003. Αρνήθηκε ότι επισκέφτηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Έπστιν στις Παρθένες Νήσους, όπου έλαβαν χώρα πολλά από τα φερόμενα εγκλήματα του αποθανόντος και υποστήριξε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή μαζί του για περισσότερο από μια δεκαετία πριν από τη σύλληψή του το 2019.

«Αν και ο Έπστιν μπορεί κάλλιστα να έχει παρευρεθεί σε οποιαδήποτε από τις εκατοντάδες εκδηλώσεις ή δεξιώσεις του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών της θητείας μου και να έχει φωτογραφηθεί μαζί μου, όπως και δεκάδες χιλιάδες άλλα άτομα, δεν θυμάμαι να τον συνάντησα ή να είχα κάποια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση μαζί του κατά τη διάρκεια της θητείας μου», δήλωσε ο Μπιλ Κλίντον στην κατάθεσή του.

Ο πρώην πρόεδρος επίσης δεν θυμόταν πότε συνάντησε την καταδικασμένη συνεργάτιδα του Έπστιν, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, ούτε τις συναναστροφές του μαζί της, αλλά είπε ότι αργότερα αυτή είχε σχέση με έναν κοινό φίλο.

«Για να είμαι σαφής, δεν είχα καμία ιδέα για τις εγκληματικές δραστηριότητες τους», ανέφερε η δήλωση. «Και, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόθεση μπορεί να είχαν, δεν έλαβα κανένα μέτρο με σκοπό να τους βοηθήσω να αποφύγουν οποιοδήποτε είδος ελέγχου».

Οι Κλίντον ανοίγουν τον δρόμο για να κληθεί για κατάθεση και ο Τραμπ

Στην κατάθεσή της την Πέμπτη, η Χίλαρι Κλίντον επανέλαβε ότι δεν είχε καμία γνώση για τα εγκλήματα του Έπστιν ή της Μάξγουελ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους μετά την κατάθεση αν ήταν σίγουρη ότι και ο σύζυγός της δεν είχε καμία γνώση για τα εγκλήματά τους, η Χίλαρι Κλίντον απάντησε: «Ναι, είμαι. Η χρονολογία της σχέσης που είχε με τον Έπστιν έληξε χρόνια, αρκετά χρόνια πριν αποκαλυφθούν οι εγκληματικές δραστηριότητες του».

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, εκπρόσωπος της Καλιφόρνιας και κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή, δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ η κατάθεση ήταν σε εξέλιξη, ότι η Χίλαρι Κλίντον «απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις». Οι Ρεπουμπλικάνοι δήλωσαν επίσης μετά το τέλος της ημέρας ότι απάντησε πράγματι σε όλες τις ερωτήσεις.

Πριν από την κατάθεση του Μπιλ Κλίντον, ο Γκαρσία δήλωσε ότι η επιτροπή «έθεσε τώρα ένα νέο προηγούμενο όσον αφορά τις συνομιλίες με προέδρους και πρώην προέδρους». Απαίτησε να ζητηθεί «αμέσως» από τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής για να καταθέσει σχετικά με τις δικές του σχέσεις με τον Έπστιν.

Το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται χιλιάδες φορές στα αρχεία του σκανδάλου, τα οποία δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Ωστόσο, ο Κόμερ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Αμερικής έχει ήδη απαντήσει σε ερωτήσεις του Τύπου σχετικά με τη σχέση του με τον Έπστιν. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απαντήσει σε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ερωτήσεις από όλους σας σχετικά με τον Έπστιν και νομίζω ότι έχει δείξει μεγάλη διαφάνεια με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων», δήλωσε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Οι απαντήσεις του προέδρου στον Τύπο δεν είναι υπό όρκο. Ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την προσπάθεια δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπστιν «φάρσα», τελικά υποστήριξε τη δημοσιοποίησή τους, αφού οι Δημοκρατικοί και μερικοί Ρεπουμπλικάνοι επέβαλαν ψηφοφορία για να υποχρεώσουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τα δημοσιοποιήσει.

Στο παρελθόν, δεν έχει επιτευχθεί η υποχρεωτική κατάθεση πρώην προέδρων ενώπιον του Κογκρέσου. Ωστόσο, αρκετοί έχουν απαντήσει εθελοντικά σε ερωτήσεις επιτροπών, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι Τζέραλντ Φορντ το 1983, Χάρι Τρούμαν το 1955 και Γουίλιαμ Χάουαρντ Ταφτ, 12 φορές. Αρκετοί εν ενεργεία πρόεδροι έχουν επίσης εμφανιστεί εθελοντικά.