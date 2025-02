Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Οργανισμός Εθνικής Ασφάλειας (NSA) έχει ξεκινήσει έρευνα για τους υπαλλήλους που φέρεται να χρησιμοποίησαν κυβερνητικές αίθουσες συνομιλίας (chat rooms) για να συζητήσουν προσωπικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαστροφών, των σεξουαλικών αλλαγών και των φετίχ κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, σύμφωνα με το The City Journal.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το μέσο ανέφερε έναν εκπρόσωπο της Οργανισμού ως υποσχόμενος ότι εκείνοι που βρέθηκαν να έχουν κακομεταχειριστεί το σύστημα θα αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Το City Journal ανέφερε τη Δευτέρα ότι είχε λάβει αρχεία καταγραφής συνομιλίας από την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Intelink του NSA – που προορίζεται για επίσημη χρήση – που έδειξαν ότι οι υπάλληλοι από οργανισμούς, όπως η NSA, η CIA, και η DIA, είχαν συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου, την πολυσυντροφικότητα (όταν ένα άτομο εμπλέκεται σε ρομαντικές ή/και σεξουαλικές σχέσεις με περισσότερα από ένα άτομα κάθε φορά), τον ευνουχισμό, τα φετίχ, τα gangbangs και άλλα προσωπικά θέματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αρχεία καταγραφής παρασχέθηκαν από έναν ενεργό και έναν πρώην υπάλληλο του NSA.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, οι συζητήσεις συνομιλίας πραγματοποιήθηκαν σε δύο κανάλια που προορίζονται για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ και Pride.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ενώ αυτοί οι χώροι δημιουργήθηκαν αρχικά για συνομιλίες για θέματα που σχετίζονται με την ποικιλομορφία, ορισμένοι υπάλληλοι φέρεται να τους χρησιμοποίησαν για να συζητήσουν προσωπικά θέματα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας.

The NSA maintains a chat system for the “intelligence community” called Intelink. The servers are supposed to be used for government work, but gender activists have hijacked at least two channels—LBTQA and IC_Pride_TWG—to discuss fetishes, kink, and sex, all legitimized as “DEI.” pic.twitter.com/5Ramc5fb1L

— Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) February 24, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ