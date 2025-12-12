Μεγάλες διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο με τον γενικό διευθυντή του Haberturk, ο οποίος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για χρήση ναρκωτικών και συμμετοχή σε πάρτι όπου φέρεται να γινόταν χρήση ουσιών και πολλαπλές σεξουαλικές συνευρέσεις.

O Τούρκος δημοσιογράφος και διευθυντής σύνταξης του Haberturk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, συνελήφθη στα πλαίσια της έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τουρκικά ΜΜΕ, μετά από την απολογία του στον εισαγγελέα οδηγήθηκε στον ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή του μαζί με τρία ακόμη άτομα, ενώ 4 συγκατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Γιατί κατηγορείται ο Τούρκος δημοσιογράφος

Η υπόθεση, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, αφορά σε κατηγορίες για χρήση ναρκωτικών, προμήθεια και παροχή χώρου για κατανάλωση, καθώς και συμμετοχή σε πάρτι όπου φέρεται να γινόταν χρήση ουσιών και πολλαπλές σεξουαλικές συνευρέσεις. Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες βασίζονται σε καταθέσεις «μυστικού μάρτυρα» και άλλων πληροφοριοδοτών, σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο.

Το προφίλ του Ερσόι

Ο Ερσόι, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1985, είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής και παραγωγός. Εντάχθηκε στο Habertürk το 2017 και καθιερώθηκε μέσα από εκπομπές όπως το Manşet και Nedir Ne Değildir, ενώ κάλυψε πολεμικές συγκρούσεις σε Αφγανιστάν, Λιβύη, Παλαιστίνη και στα τουρκικά σύνορα. Είχε παντρευτεί το 2022 την παρουσιάστρια του Show TV, Πινάρ Ερμπάς, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε οκτώ μήνες αργότερα. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Το Τούνελ – Ζώντας στη Γάζα».

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα τουρκικά ΜΜΕ, ενώ θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές συλλήψεις στον δημοσιογραφικό χώρο τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Milliyet