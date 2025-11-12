Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι υποστήριξε τις υπηρεσίες κατά της διαφθοράς στην έρευνά τους για τη διαφθορά στον ενεργειακό τομέα.

Αφύσικο ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες κομπίνες στον ενεργειακό τομέα

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη διαφάνεια στον ενεργειακό τομέα, απολύτως σε όλες τις διαδικασίες» δήλωσε ο Ζελέσνκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Είναι πολύ δύσκολο για τον καθένα στην Ουκρανία τώρα. Είναι εντελώς αφύσικο ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες κομπίνες στον ενεργειακό τομέα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουσένκο, δήλωσε νωρίτερα μέσω ανάρτησης του στο Facebook ότι υποστηρίζει την αποπομπή του ως «ένα πολιτισμένο και αποδεκτό σενάριο» και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ