Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Πολιτικός «σεισμός» έχει προκληθεί στην Ουκρανία, καθώς οι έρευνες κατά της διαφθοράς πλέον αγγίζουν τον στενό κύκλο του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέτοντάς τον υπό πίεση για τον χειρισμό των τεράστιων κονδυλίων που έχουν δοθεί από τους Δυτικούς Συμμάχους.

Η αντιπολίτευση ζητά πλέον την αποπομπή της Κυβέρνησης, επικαλούμενη «καθίζηση της εμπιστοσύνης» και αμφισβήτηση της διαχείρισης δημόσιων πόρων.

Το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU), που είχε επιχειρήσει να κλείσει πριν από λίγους μήνες ο Ζελένσκι προκαλώντας έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός χώρας, προχώρησε σε σειρά εφόδων σε υπόθεση υπεξαίρεσης κρατικών κονδυλίων με πρωταγωνιστή τον Τιμούρ Μίντιτς.

Πρόκειται για τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Προέδρου, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο – πρώην Υπουργό Ενέργειας που χαρακτηρίζεται στα ουκρανικά μέσα ως «άνθρωπος του Μίντιτς» – και στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Ο Μίντιτς φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν οι αξιωματούχοι του NABU πραγματοποιήσουν έφοδο στο σπίτι του.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η έρευνα αφορά μια «εγκληματική οργάνωση σε ανώτατο επίπεδο» στον τομέα της ενέργειας, βασισμένη σε πάνω από 1.000 ώρες παρακολούθησης και 15 μήνες ερευνητικής δουλειάς.

Ο Μίντιτς, επιχειρηματίας της βιομηχανίας του θεάματος, είναι γνωστός για τους στενούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς του με τον Ζελένσκι, από τον καιρό που ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ήταν ένας δημοφιλής κωμικός.

Όταν ο Ζελένσκι ανήλθε στην ηγεσία, ο Μίντιτς φέρεται να απέκτησε τεράστια επιρροή στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Το διαμέρισμα του Μίντιτς ήταν υπό παρακολούθηση από το NABU, για αρκετούς μήνες φέτος, και πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει καταγραφεί σε ηχογραφήσεις.

Η ύπαρξη αυτών των ηχογραφήσεων αποκαλούμενες ως «κασέτες Μίντιτς», αποκαλύφθηκαν λίγο πριν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθήσει να περιορίσει την ανεξαρτησία του NABU, προκαλώντας οργή στην ουκρανική κοινωνία και σφοδρές αντιδράσεις στις δυτικές κυβερνήσεις, οι οποίες απείλησαν ακόμη και με διακοπή της βοήθειας.

Το NABU δημοσίευσε φωτογραφίες με μεγάλες ποσότητες μετρητών, μεταξύ των οποίων δέσμες χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων με σφραγίδες «ATLANTA» και «KAN CITY».

Η υπόθεση περιπλέκεται από τη σύλληψη κορυφαίου ερευνητή του NABU, κατηγορούμενου από την SBU για διασυνδέσεις με τη Ρωσία, κάτι που ο ίδιος και η αντιπολίτευση χαρακτηρίζουν κατασκευασμένο για να μπλοκάρουν την έρευνα.

Σύμφωνα με αναλύσεις της Ukrainskaya Pravda, ο Μίντιτς λειτουργεί ως «ντε φάκτο» ολιγάρχης, με επιρροή σε εταιρείες όπως η Fire Point, που ξεκίνησε ως γραφείο εντοπισμού τοποθεσιών για ταινίες, και εξελίχθηκε σε σημαντικό κατασκευαστή drones και δραστηριοποιείται στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένων κρατικών πυρηνικών έργων.

Η Fire Point έχει κατηγορηθεί για υπερκοστολογήσεις, χωρίς όμως να αναγνωρίζει σύνδεση με τον Μίντιτς.

Η αντιπολίτευση έχει ζητήσει επίσημα την αποπομπή της Κυβέρνησης.

Το κόμμα Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη του πρώην Προέδρου Ποροσένκο ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνσης του Υπουργικού Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση «θέτει σε κίνδυνο τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια».

Παράλληλα, ο βουλευτής Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ του κόμματος Γκόλος υπέβαλε πρόταση μομφής κατά της Υπουργού Ενέργειας Σβετλάνα Γκριντσούκ και του νυν Υπουργού Δικαιοσύνης Γκαλουστσένκο, που συνδέονται με το δίκτυο επιρροής του Μίντιτς.

Mε πληροφορίες από: The Guardian