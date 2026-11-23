Με μια ευθεία αναφορά στην ελληνική μυθολογία, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Λουιζιάνα, Τζον Κένεντι, σχολίασε καυστικά το σκάνδαλο που συγκλονίζει την Nvidia. Μιλώντας την Κυριακή στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC και την Κρίστεν Γουέλκερ, χαρακτήρισε τον εξωσυζυγικό δεσμό του πρώην CEO της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, με την φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο, Άλις Χουάνγκ, ως «το πιο ακριβό σεξ από την εποχή της Ελένης της Τροίας», υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ εν μέσω της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η παραίτηση Χουάνγκ και η «τρύπα» των 12 δισ. δολαρίων

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από το τιμόνι της κολοσσιαίας εταιρείας κατασκευής τσιπ στις 12 Νοεμβρίου, ακολούθησε τις αποκαλύψεις για ανάρμοστες σχέσεις με δύο υπαλλήλους, αλλά κυρίως με την Άλις Χουάνγκ. Η τελευταία, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου.

Μέσα από τον ρόλο της ως εκτελεστικής διευθύντριας στη Megaspeed International, η Άλις Χουάνγκ φέρεται να διευκόλυνε πωλήσεις μικροεπεξεργαστών ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι συναλλαγές αυτές καταστρατήγησαν τους αυστηρούς περιορισμούς που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση στην εξαγωγή προηγμένων τσιπ AI προς την κινεζική αγορά.

Ανησυχίες για κρίσιμες διαρροές τεχνολογίας

Ο διευθυντής εθνικών πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, εξέφρασε ανοιχτά φόβους στην εκπομπή «State of the Union» ότι το Πεκίνο έχει ήδη στα χέρια του την κορυφαία τεχνολογία της Nvidia. «Κάποια τσιπ κατέληξαν σε λάθος χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Κένεντι εστίασε λιγότερο στις προσωπικές επιλογές του Χουάνγκ και περισσότερο στις κυβερνητικές ευθύνες. Όπως δήλωσε, τον απασχολεί έντονα το πώς η Κίνα κατάφερε να παρακάμψει τις δικλείδες ασφαλείας, ζητώντας εξηγήσεις από τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, και τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Στο μικροσκόπιο οι χειρισμοί του Υπουργείου Εμπορίου

Ο Χάουαρντ Λούτνικ δέχεται σφοδρή κριτική επειδή φέρεται να αγνόησε τα προειδοποιητικά σημάδια για τη λαθραία δράση της Megaspeed. Ενώ στελέχη όπως ο Μπέσεντ πίεζαν για την άμεση ένταξη της εταιρείας σε εμπορική μαύρη λίστα, το Υπουργείο Εμπορίου καθυστέρησε αδικαιολόγητα την απόφαση.

Σχολιάζοντας την ολιγωρία, ο Κένεντι ήταν καταπέλτης, λέγοντας πως η ηγεσία του Υπουργείου είτε έκανε τα στραβά μάτια, είτε είναι «τόσο ανίκανη που δεν θα της εμπιστευόσουν ούτε καντίνα με φαγητό». Παράλληλα, απαίτησε να κληθούν οι δύο υπουργοί σε επιτροπή της Γερουσίας για να καταθέσουν ενόρκως, τονίζοντας πως οποιαδήποτε ανοχή στη διαρροή αμερικανικής τεχνολογίας πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

Έρευνα στο εσωτερικό της Nvidia

Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε στενή επικοινωνία με τη μεταβατική ηγεσία και το νομικό τμήμα της Nvidia. Μιλώντας στο «Face the Nation» του CBS, ο Σκοτ Μπέσεντ ξεκαθάρισε ότι αναζητούνται οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της κανονιστικής συμμόρφωσης εντός της εταιρείας. «Περιμένουμε από την Nvidia να δράσει ταχύτατα, ώστε να κατανοήσουμε το εσωτερικό καθεστώς λειτουργίας της», ανέφερε.

Ο Κένεντι, ο οποίος προωθεί αυτές τις έρευνες, είναι γνωστός για το ιδιαίτερο πολιτικό του στυλ. Αν και χρησιμοποιεί συχνά λαϊκές εκφράσεις και βαριά νότια προφορά, πρόκειται για έναν από τους πλουσιότερους πολιτικούς της Γερουσίας, με κορυφαίες ακαδημαϊκές περγαμηνές από το Βάντερμπιλτ, το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και την Οξφόρδη.

Ο πρώην Δημοκρατικός, που πλέον αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποιεί αυτό το «λαϊκό» προσωπείο ως ένα από τα πιο ισχυρά επικοινωνιακά του όπλα.