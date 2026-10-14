Ευρεία διεθνής επιχείρηση των ευρωπαϊκών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, για τη διαλεύκανση υπόθεσης φερόμενης απάτης και διαφθοράς, η οποία αφορά συμβάσεις υποστήριξης στρατιωτικών πλοίων της Συμμαχίας. Η οικονομική ζημιά για τα κράτη-μέλη εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συντονισμένη δράση σε Νορβηγία, Γερμανία και Ρουμανία οδήγησε ήδη σε πέντε συλλήψεις και εκτεταμένες έρευνες.

Στο στόχαστρο βρίσκεται εταιρεία παροχής υπηρεσιών, η οποία μαζί με υπεργολάβους φέρεται να εξέδιδε διογκωμένα ή εικονικά τιμολόγια για την εξυπηρέτηση πλοίων και πληρωμάτων, κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού τους στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Ο μηχανισμός εντοπισμού και ο ρόλος της Eurojust

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2025, όταν η Eurojust παρείχε δικαστική συνδρομή για την εξέταση ύποπτων παραστατικών. Τις ατασθαλίες εντόπισε αρχικά η Υπηρεσία Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA), ο κεντρικός φορέας της Συμμαχίας για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις αμυντικές προμήθειες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις λεγόμενες υπηρεσίες λιμενικής υποστήριξης (husbandry services), δηλαδή στις απαραίτητες επίγειες εργασίες για την κάλυψη των αναγκών των σκαφών και του προσωπικού τους.

Υποψίες για δωροδοκία αξιωματούχων

Πέραν των εικονικών χρεώσεων, οι ερευνητές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες για διαφθορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurojust, η εμπλεκόμενη εταιρεία φέρεται να χρησιμοποίησε ενδιάμεσο πρόσωπο για τον χρηματισμό δημόσιων λειτουργών, επιδιώκοντας προνομιακή μεταχείριση στις συμβατικές της σχέσεις με την NSPA.

Οι Αρχές χαρτογραφούν πλέον τις διαδρομές των χρηματικών ροών, ενώ δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων ή της εταιρείας.

Συλλήψεις στο Μπέργκεν και έφοδοι σε 3 χώρες

Η αστυνομική επιχείρηση εκτυλίχθηκε ταυτόχρονα σε τρία κράτη:

Νορβηγία: Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα στην περιοχή του Μπέργκεν. Οι συλληφθέντες ελέγχονται για συστηματική υπερχρέωση υπηρεσιών κατά την περίοδο 2021-2025.

Ρουμανία: Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία της εμπλεκόμενης εταιρείας και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Γερμανία: Οι Αρχές έκαναν εφόδους σε δύο επιχειρήσεις και μία κατοικία κατόπιν Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας.

Στις έρευνες συνδράμουν η Εθνική Διεύθυνση Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ρουμανίας (DNA), η εξειδικευμένη νορβηγική αρχή Økokrim, οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές του Αμβούργου, καθώς και η Αστυνομία του Υπουργείου Άμυνας και η Εισαγγελική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυξημένοι αμυντικοί προϋπολογισμοί και κίνδυνοι οικονομικού εγκλήματος

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2025 Κοινή Ομάδα Έρευνας (JIT), υπό τον συντονισμό της Eurojust, διευκολύνοντας την άμεση ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων.

Η αστυνομικός Μαριάν Μπένερ από τη Νορβηγία υπογράμμισε τη συσχέτιση της αύξησης των αμυντικών δαπανών διεθνώς με την εμφάνιση φαινομένων οικονομικού εγκλήματος, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και οι ποινές παραδειγματικές εάν επιβεβαιωθεί η απάτη σε βάρος του ΝΑΤΟ.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο η συνολική οικονομική ζημιά να αποδειχθεί μεγαλύτερη από την αρχική εκτίμηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Επισημαίνεται τέλος ότι οι υπηρεσίες αφορούσαν πλοία των κρατών-μελών και όχι ιδιοκτησία του ΝΑΤΟ, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας.